"Die Erbschaft": RTL Passion will Dänen-Hit fortsetzen

Der Bezahlsender RTL Passion hat in Aussicht gestellt, die zweite Staffel der gefeierten dänischen Serie "Die Erbschaft" als Deutschland-Premiere ausstrahlen zu wollen. Zunächst wird jedoch noch einmal die erste Staffel wiederholt.



06.07.2017 - 14:23 Uhr von Alexander Krei 06.07.2017 - 14:23 Uhr

In Dänemark sorgte die Serie "Arvingerne" vor drei Jahren für Furore - mit Marktanteilen von fast 60 Prozent war sie ein voller Erfolg. Nachdem Arte die erste Staffel hierzulande im vergangenen Jahr zeigte, will der Pay-TV-Sender RTL Passion seinem Publikum nun noch einmal die Chance geben, die Serie zu sehen. Ab dem 28. August läuft "Die Erbschaft" - so der deutsche Titel - noch einmal jeweils montags um 20:15 Uhr als Senderpremiere bei RTL Passion.

Die gute Nachricht für Fans: RTL Passion hat bereits angekündigt, später die zweite Staffel von "Die Erbschaft" erstmals im deutschen Fernsehen zeigen zu wollen. In Dänemark war Anfang des Jahres sogar bereits die dritte Staffel zu sehen, die zugleich auch die letzte ist. Einen genauen Starttermin für die neuen Folgen nannte RTL Passion zunächst allerdings nicht.

Und darum geht es: Schon zu Lebzeiten hat die exzentrische Künstlerin Veronika Grønnegaard (Kirsten Olesen) für ordentlich Konfliktpotential in ihrer Familie gesorgt. So soll es nach ihrem Ableben weitergehen, denn auch als Tote ist die eigenwillige Dame äußerst präsent. Zunächst scheint der Tod der Matriarchin die drei Geschwister Gro (Trine Dyrholm), Emil (Mikkel Boe Følsgaard) und Frederik (Carsten Bjørnlund) wieder zusammenzuführen. Doch die Freude über das Wiedersehen und die Trauer über den Verlust der Mutter hält nicht lange an: Zur Überraschung aller hat Veronika kurz vor ihrem Tod ihr Testament geändert und hinterlässt das Gut ihrer vor Jahren zur Adoption freigegebenen Tochter Signe (Marie Bach Hansen), die bis dato nichts von der Existenz ihrer Mutter wusste. Und auch die drei Geschwister hören das erste Mal von der Vierten im Bunde. Doch keine Spur von Freude über den Familienzuwachs – stattdessen bricht ein erbitterter Erbstreit los, der immer mehr Familiengeheimnisse zu Tage fördert. Mehr zum Thema "Die Erbschaft": Ein großes Gemälde als Serie

