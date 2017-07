Fußball-Talk "Sky 90" erhält einen neuen Sendeplatz

© Sky

Moderator Patrick Wasserziehr muss mit seinem Fußball-Talk "Sky 90" vom Sonntag auf den Montag umziehen. Die Sendung tritt damit gegen die neue Sendung "100 % Bundesliga" an, mit der RTL Nitro fortan bei den Fans punkten möchte.



06.07.2017 - 15:03 Uhr von Alexander Krei 06.07.2017 - 15:03 Uhr

Mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison bekommt der Fußball-Talk "Sky 90" einen neuen Sendeplatz. Nachdem die von Patrick Wasserziehr präsentierte Sendung in den vergangenen Jahren stets sonntags um 19:30 Uhr und damit im Anschluss an die beiden letzten Partien des Bundesliga-Spieltags zu sehen war, wird vom 21. August an nun jeweils montags um 22:30 Uhr getalkt.

"Sky 90" läuft damit künftig nach den Montagsspielen der 2. Bundesliga, die Sky ab sofort exklusiv ausstrahlen wird - die über viele Jahre hinweg erfolgreiche Übertragung im Free-TV bei Sport1 fällt im Gegenzug weg. Zur ähnlichen Zeit wie "Sky 90" setzt künftig übrigens auch RTL Nitro auf seine neue Fußball-Sendung "100 % Bundesliga", für die der Sender Laura Wontorra und den früheren Sky-Mann Thomas Wagner als Moderatoren gewinnen konnte (DWDL.de berichtete).

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte Sky unterdessen, dass "Sky 90" auch dann laufen soll, wenn die 2. Bundesliga dem Oberhaus künftig den Vortritt gewähren wird. Obwohl diese Bundesliga-Spiele zur neuen Anstoßzeit bekanntlich bei Eurosport ausgestrahlt werden, soll "Sky 90" trotzdem an den Start gehen - der Sendung dürfte dann allerdings einiges an Rückenwind fehlen.

Trotz der Verschiebung von "Sky 90" wird Sky übrigens auch in der neuen Saison sonntags nicht ohne Talk auskommen, denn bekanntlich sendet der frei-empfangbare Sender Sky Sport News HD fortan jeweils sonntags um 10:45 Uhr den neuen Fußball-Talk "Wontorra" in Konkurrenz zum Sport1-"Doppelpass". Durch die veränderten Anstoßzeiten am Sonntag kommt es unterdessen bei Sky auch abseits von "Sky 90" zu leichten Verschiebungen: Die Vorberichterstattung zu den Sonntagsspielen startet künftig schon um 14:30 Uhr und damit eine halbe Stunde früher als bislang.

