"Dance Dance Dance": RTL stellt Promis und neue Jury vor

© RTL

Am Mittwoch beginnt RTL mit den Aufzeichnungen der zweiten Staffel von "Dance Dance Dance". Eine Änderung gibt es in der Jury: Sophia Thomalla ist nicht mehr mit an Bord. Außerdem sind nun die sieben prominenten Tanzpaare bekannt.



11.07.2017 - 09:47 Uhr von Uwe Mantel 11.07.2017 - 09:47 Uhr

Im Vorfeld der Aufzeichnungen der zweiten Staffel von "Dance Dance Dance" stellte RTL am Dienstag die neue Jury der Tanzshow vor. Während DJ Bobo und der Choreograph Cale Kalay weiterhin mit an Bord sind, wird Sophia Thomalla nicht mehr über die Auftritte der Stars richten. Den weiblichen Part übernimmt an ihrer Stelle die Moderatorin Ruth Moschner. Moderiert wird die zweite Staffel unverändert von Nazan Eckes und Jan Köppen.

Insgesamt treten sieben prominente Tanz-Paare an, um berühmte Musikvideos und Tanzszenen aus Filmen möglichst originalgetreu nachzutanzen. Im Einzelen sind das: Die beiden Schauspieler Christine Neubauer und Gedeon Burkhard, die Sängerinnen Sandy Mölling ("No Angels") und Bahar Kizil ("Monrose"), das Model Mirja du Mont und Schauspieler Jo Weil, Schauspieler Marg Eggers und Model Aminata Sanogo, die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni und Prince Damien, die zwei Kunstturner Marcel Nguyen und Andres Bretschneider und Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor und seine Ehefrau Suzan.

Teilen