Phoenix ruft zu selbstgedrehten Videobotschaften auf

Es sind noch einige Wochen bis zur nächsten Bundestagswahl, doch Phoenix will jetzt schon die Stimmen seiner Zuschauer hören. Gelingen soll das, indem jeder, der seine Ansicht teilen möchte, eine Videobotschaft einsendet.



11.07.2017 - 12:02 Uhr von Kevin Hennings 11.07.2017 - 12:02 Uhr

Wenn am Sonntag, den 24. September, die Wahllokale für die Bundestagswahl öffnen, stehen wichtige Weichenstellungen für die Zukunft Deutschlands an. Im Zuge dessen möchte der Politikkanal Phoenix die deutschen Bürger nun befragen, was ihnen auf dem Herzen liegt und was sie loswerden wollen. Im Rahmen des Aufrufs "Hallo Deutschland, wie geht es dir?" haben die Zuschauer nämlich die Möglichkeit, Videobotschaften aufzunehmen, in denen sie ihre Ansichten zur aktuellen politischen Situation und zur Wahl darstellen.

Eingesendet werden können die erstellten Clips an deutschlandwaehlt@phoenix.de. Die Beiträge werden gebündelt und sowohl im linearen Programm als auch in den sozialen Netzwerken präsentiert. Die Themen, die angesprochen werden, sollen in den Phoenix-Sendungen zur Bundestagswal außerdem eine Diskussionsplattform finden. Wer also seine Sorgen, Wünsche, Anregungen und Befindlichkeiten öffentlich aussprechen, oder einfach seinen schwierigen Alltag erläutern möchte, hat dafür ab sofort die Chance.

