N24: "Spacetime" ab Oktober mit neuen Folgen

Letztes Jahr begann N24 mit der eigenproduzierten Doku-Reihe "Spacetime" eine Reise durch das Weltall, die nun fortgesetzt werden soll. Im Oktober startet die zweite Staffel, mit dabei ist dann auch wieder Ex-Astronaut Ulrich Walter als Experte.



11.07.2017 - 14:50 Uhr von Kevin Hennings 11.07.2017 - 14:50 Uhr

Nachdem N24 im vergangenen Jahr seine erste eigenproduzierte Weltraum-Doku "Spacetime" ins Leben gerufen hat und sich zunächst um elementare Fragen wie "Wo kommen wir Menschen her?" kümmerte, sollen es in der zweiten Staffel etwas aktueller werden. In den neuen Folgen, die ab Dienstag, dem 17. Oktober, um 21:10 Uhr zu sehen sind, erklärt der Experte und Ex-Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter nämlich dieses Mal, wie die momentane Suche nach einem erdähnlichen Planeten aussieht und welche dringenden Menschheitsfragen die Weltraumforschung in naher Zukunft beantworten kann.

In insgesamt sechs neuen Episoden präsentiert der Diplom-Physiker und Professor für Raumfahrttechnik Erkenntnisse und aktuelle Trends aus seiner Branche. Dabei soll auch geklärt werden, wie man selbst zum Astronaut bzw. zur Astronautin werden kann, was unser Sonnensystem so besonders mach, ob der Mensch überhaupt jemals auf einem anderen Planeten leben könnte und ob der Mond möglicherweise ein "Comeback" bekommt.

"Ich freue mich sehr auf die neuen Folgen, denn in der Weltraumforschung geschieht gerade viel Aufregendes", sagt Prof. Dr. Ulrich Walter. "Es wurden kürzlich sieben erdähnliche Exoplaneten entdeckt. Könnte es dort Leben geben? Warum wollen alle Weltraumnationen plötzlich wieder auf den Mond? Wird sich die ESA mit ihrer Ariane-Rakete gegen Elon Musks Firma SpaceX behaupten können? Wer macht auf der Raumstation ISS im Jahr 2024 das Licht aus, und was kommt danach? Wer wird Astronaut, und warum? Und könnte die Polizei heute wirklich Autokennzeichen aus dem All erkennen und so ihre Strafzettelquote erhöhen? Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit den Zuschauern wieder in Richtung Weltall aufzubrechen."

Die Sendetermine in der Übersicht:

Folge 1: Der schwerelose Mensch - Dienstag, 17. Oktober um 21:10 Uhr

Folge 2: Arbeitsplatz Unendlichkeit - Dienstag, 24. Oktober um 21:10 Uhr

Folge 3: Rückkehr zum Mond! - Dienstag, 31. Oktober um 21:10 Uhr

Folge 4: Planeten - Dienstag, 7. November um 21:10 Uhr

Folge 5: Für die Erde ins All - Dienstag, 14. November um 21:10 Uhr

Folge 6: Europa im All - Dienstag, 21. November um 21:10 Uhr

