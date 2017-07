Sony Channel sichert sich britisches "National Treasure"

© Channel 4

Die britische Mini-Dramaserie "National Treasure" findet im September ihren Weg nach Deutschland. Der Sony Channel hat sich die Rechte an dem Format gesichert und zeigt die vier Folgen donnerstags.



12.07.2017 - 13:05 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2017 - 13:05 Uhr

Als im Mai der britische Fernsehpreis BAFTA verliehen worden ist, wurde auch die Dramaserie "National Treasure" ausgezeichnet. In der Kategorie Beste Mini-Serie setzt sich das Format von Channel 4 gegen die Konkurrenz durch. Bald wird die Dramaserie auch in Deutschland zu sehen sein, der Sony Channel hat sich nämlich die Ausstrahlungsrechte gesichert. Die vier Teile werden ab dem 21. September donnerstags ab 21:10 Uhr beim Sender gezeigt.

Zeitgleich werden alle Folgen direkt auf Abruf in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia verfügbar gemacht. Im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen kann man sich die Folgen auch bei EntertainTV ansehen. Carsten Fink, Vice President German-speaking Europe von Sony Pictures Television Networks, sagt: "Mit der exklusiven Premiere von ‘National Treasure’ in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstreicht der Sony Channel einmal mehr den Anspruch, die besten europäischen Serien unter einem Dach zu vereinen." Die vierteilige Mini-Serie erzählt, vor dem Hintergrund realer Missbrauchsskandale, die Geschichte des Fernsehstars und Familienvaters Paul (Robbie Coltrane), der mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert wird. Doch aufgrund seiner Popularität ist der Mann so gut wie unantastbar, ein nationales Heiligtum. Seine Ehre und sein Ruf stehen auf dem Spiel, ihm droht die Verurteilung durch das Gericht, die Presse - und nicht zuletzt durch seine Frau (Julie Walters) und seine Tochter (Andrea Riseborough).

