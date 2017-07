"Ein Mann, eine Wahl": So läuft Klaas' Polit-Format

© ProSieben / Claudius Pflug

Vor den letzten Bundestagswahlen übernahm bei ProSieben Stefan Raab den Job der Politikvermittlung an die jüngere Generation, diesmal fällt die Aufgabe Klaas Heufer-Umlauf zu. Nun präsentierte ProSieben Details zu seinem Format "Ein Mann, eine Wahl"



13.07.2017 - 21:00 Uhr von Uwe Mantel , Hamburg13.07.2017 - 21:00 Uhr

Nachdem "Circus Halligalli" inzwischen beendet ist, werden Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt künftig häufiger auch getrennt voneinander im ProSieben-Programm auftauchen. Den Anfang macht kurz vor der Wahl Klaas Heufer-Umlauf, der gewissermaßen in die Fußstapfen von Stefan Raab tritt, der in der Vergangenheit für die meisten Wahl-Sendungen bei ProSieben zuständig war.

Bei der Jahresprogrammpräsentation in Hamburg stellte ProSieben nun weitere Details zum Konzept vor. Und die formuliert der Sender so: "Ein Mann, drei Ichs: Der liberale, der linke und der konservative Klaas wohnen gemeinsam in einer WG, diskutieren immer wieder über Politik, sprechen mit Jungwählern und entscheiden, welcher Klaas auf welchen Politiker trifft."

Mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, FDP-Chef Christian Lindner und dem Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir haben bereits einige politische Hochkaräter zugesagt. Wer von der CDU an der Sendung teilnimmt, ist unterdessen noch unklar - kaum vorstellbar, dass sich auch Angela Merkel den Fragen von Klaas Heufer-Umlauf stellen wird. Fest steht dafür der Sendeplatz: "Ein Mann, eine Wahl" läuft direkt vor der Wahl am 11. und 18. September, also immer montags um 21:15 Uhr.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "ProSieben hat mit seinen Politiksendungen zu den vergangenen Bundestagswahlen ('TV total Bundestagswahl', 'Absolute Mehrheit', 'Sido geht wählen') immer viele junge Zuschauer erreicht. Mit ‚Ein Mann, eine Wahl‘ setzen wir wieder auf ein Programm, das junge Zuschauer mit seiner besonderen Erzählform an politische Themen heranführen kann. Deshalb programmieren wir ‚Ein Mann, eine Wahl‘ ganz bewusst in der Prime Time auf ProSieben."

Weitere Programmpläne für die kommende Saison hat ProSieben bereits bei den "Screenforce Days" präsentiert.

Teilen