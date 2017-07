TNT Serie setzt US-Serie "The Last Ship" schnell fort

© TM & © 2016 TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS, INC. A TIME WARNER COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.

Die US-Serie "The Last Ship" geht im August in die vierte Staffel - und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. Beim Pay-TV-Sender TNT Serie wird es die neuen Folgen kurz nach der US-Premiere zu sehen geben.



14.07.2017 - 15:57 Uhr von Alexander Krei 14.07.2017 - 15:57 Uhr

TNT Serie wird die vierte Staffel der US-Serie "The Last Ship" schnell nach Deutschland holen. Der Pay-TV-Sender hat angekündigt, die neuen Folgen nur einen Tag nach der US-Premiere ausstrahlen zu wollen. Los geht es am Montag, den 21. August mit einer Doppelfolge um 20:15 Uhr, in den darauffolgenden Woche ist montags dann jeweils nur noch eine Folge der Serie zu sehen. Gesendet wird "The Last Ship" wahlweise im englischen Original und in deutscher Synchronisation.

Darum geht's: Nach seinem dramatischen Kampf gegen die ehemalige Stabschefin des Weißen Hauses, Allison, trat Chandler (Eric Dane) von seinem Posten zurück und lebt nun mit seiner Familie in Anonymität in einem griechischen Fischerdorf. Unterdessen machen Captain Slattery (Adam Baldwin) und die Crew der Nathan James eine fürchterliche Entdeckung: Das Virus befällt nun Pflanzen und bedroht so die Lebensgrundlage der Menschheit. Während die Nathan James das Mittelmeer auf der Suche nach einer Lösung der drohenden Hungerkatastrophe durchkreuzt, sieht sich Chandler erneut mit eigenen Feinden konfrontiert.

Teilen