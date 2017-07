ProSiebens "Gameshow Konferenz" ist schon Geschichte

© ProSieben / Willi Weber

Das ging schnell: Nach den katastrophalen Quoten der Premiere, hat man bei ProSieben schon wieder genug von seiner neuen "Gameshow Konferenz" mit Elmar Paulke. Weitere geplante Ausgaben der Sendung sollen nicht mehr gesendet werden.



Man nehme seinen neuen Show-Kommentator, stelle ihn in ein Greenscreen-Studio und lasse ihn zwischen verschiedenen Show-Schnipseln aus dem Archiv hin und her "schalten", als handele es sich um eine Sportübertragung. Irgendjemand muss dieses Konzept in Unterföhring für eine so gute Idee gehalten haben, dass Elmar Paulke gleich vier Stunden lang zur besten Sendezeit am Samstagabend durch die "ProSieben Gameshow Konferenz" moderieren durfte. Die Zuschauer straften diesen Lückenfüller im Programm am Samstag konsequent mit miesen Werten ab.

Gerade einmal 5,2 Prozent erzielte die erste Ausgabe, wodurch ProSieben unter anderem hinter den Serienwiederholungen von kabel eins und der Doku "Planet der Dicken" auf Vox landete. Nach diesem Ergebnis hat man dann auch in Unterföhring erkannt, dass die Sendung vielleicht nicht unbedingt ein Meisterwerk war: Noch am Sonntag hat ProSieben entschieden, dass weitere bereits eingeplante Ausgaben der "ProSieben Gameshow Konferenz" nicht gesendet werden sollen. "Unsere #GameshowKonferenz hat nur wenige Zuschauer interessiert. Wir nehmen die noch geplanten Folgen aus dem Programm", erklärte der Sender über Twitter.

