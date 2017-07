NDR macht neues Medizin-Quiz mit Dr. Wimmer

© NDR/MIJOH

Im August entstehen in Hamburg zunächst drei Folgen einer neuen Quizshow rund um medizinische Themen. Das NDR Fernsehen setzt dabei voll und ganz auf Dr. Johannes Wimmer, der im Programm schon seit einiger Zeit Gesundheitstipps gibt.



17.07.2017 - 18:11 Uhr von Alexander Krei 17.07.2017 - 18:11 Uhr

Seit einigen Jahren gibt der Hamburger Arzt Dr. Johannes Wimmer mit seinen Erklärvideos im Netz, aber auch seinen Einsätzen im Fernsehen Ratschläge bei Gesundheitsthemen. Das macht er ebenso fundiert wie unterhaltsam - wohl nicht zuletzt wegen dieser Mischung gibt ihm das NDR Fernsehen nun sogar eine eigene Show.

Im August werden in Hamburg insgesamt drei Folgen von "Dr. Wimmers Medizin-Quiz" aufgezeichnet, deren Ausstrahlung für den September geplant sind. Das bestätigte eine NDR-Sprecherin auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Produziert wird das neue Format von Riverside Entertainment. Der genaue Sendeplatz steht noch nicht fest.

Geplant sind zunächst zwei Ausgaben mit Normalos als Kandidaten sowie eine Promi-Ausgabe. In jeder Folge treten zwei Teams mit jeweils zwei Personen in vier Spielrunden gegeneinander an, in denen es unter anderem gilt, mit Medizin-Mythen aufzuräumen. Jeder errungene Punkt bedeutet für die Teams im Finale mehr Zeit.

Für Johannes Wimmer ist das Quiz übrigens nicht die erste eigene Sendung: Zuletzt präsentierte er im NDR Fernsehen bereits "Dr. Wimmer: Wissen ist die beste Medizin". Davon wurden bislang fünf Folgen ausgestrahlt.

