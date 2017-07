Jörg Wontorra feiert Sky-Einstand mit Uli Hoeneß

© Sky

Wenige Tage vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison wird Jörg Wontorra erstmals mit seinem neuen Fußball-Talk auf Sendung gehen. Zum Auftakt gibt's gleich ein Special: Als einzigen Gast begrüßt der Moderator an diesem Tag Uli Hoeneß.



19.07.2017 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 19.07.2017 - 09:33 Uhr

Zwei Jahre nach seinem "Doppelpass"-Abschied will es Jörg Wontorra bekanntlich noch einmal wissen: Vom 13. August an meldet sich der Moderator mit seinem nach ihm benannten Fußball-Talk bei Sky Sport News HD zurück - und weil die Bundesliga-Saison zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen hat, will Wontorra mit einem prominenten Premieren-Gast punkten.

Wie jetzt bekannt wurde, wird Bayern-Präsident Uli Hoeßen zum Auftakt des neuen Formats der einzige Gast bei "Wontorra - der Fußball-Talk" sein. Die Bayern spielen einen Tag zuvor im DFB-Pokal gegen Chemnitz. Erst am darauffolgenden Wochenende wird die frei-empfangbare Sky-Sendung übrigens in ihrer eigentlichen Form stattfinden: Dann wird Jörg Wontorra an jedem Bundesliga-Wochenende sonntags von 10:45 Uhr bis 12:30 Uhr mit Verantwortlichen, Experten und Journalisten über das Fußball-Geschehen diskutieren.

Die neue Sendung ist zugleich ein Angriff auf den "Doppelpass", den Wontorra zuvor mehr als zehn Jahre präsentiert hatte. Sport1 hat im Vorfeld der neuen Saison bereits angekündigt, die inzwischen von Thomas Helmer präsentierte Sendung überarbeiten zu wollen (DWDL.de berichtete). So soll ein neuer Look dabei helfen, den "Doppelpass" fortan "moderner und frischer" daherkommen zu lassen, das Publikum wird außerdem fortan ähnlich wie in Fußballstadien auf kleinen Tribünen um die Talk-Runde sitzen.

Veränderungen stehen zudem bei einem weiteren Fußball-Talk an: "Sky 90" wird mit Beginn der neuen Saison vom Sonntag auf den Montag wandern und soll dort jeweils im Anschluss an das Abendspiel um 22:30 Uhr auf Zuschauerfang im Pay-TV gehen.

