NBC macht tägliche Nachrichtensendung bei Snapchat

© NBC

Ab sofort zeigt NBC zweimal täglich eine neue Nachrichtensendung bei Snapchat, die auf den Namen "Stay Tuned" hört. Mit klassischen Nachrichtenformaten hat die Sendung aber nichts zu tun, die Ausgaben sind jeweils rund drei Minuten lang.



19.07.2017 - 19:19 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2017 - 19:19 Uhr

"Wir müssen uns endlich verabschieden von der Betrachtung der Einschaltquoten vom Vorabend. Sie sagen nicht genug darüber aus, wie erfolgreich ein Programm mittelfristig sein kann." Das hat Robert Greenblatt, Chairman NBC Entertainment, im April auf der NAB Show in Las Vegas gesagt (DWDL.de berichtete). Das Network erlebt derzeit nicht zuletzt dank einer konsequenten Digitalstrategie einen Höhenflug. So wurden wichtige Formate des Senders erfolgreich ins Netz verlängert. Diesen Weg will NBC konsequent weiterführen und hat nun eine eigenständige Nachrichtensendung bei Snapchat angekündigt.

Diese hört auf den Namen "Stay Tuned" und ist ab diesem Mittwoch zweimal am Tag zu sehen. In dem Format sollen alle wichtigsten Meldungen des Tages unterkommen, wobei eine Ausgabe nur zwischen zwei und drei Minuten dauern wird. Länger ist die Aufmerksamkeitsspanne der durchschnittlichen Snapchat-User aber wohl ohnehin nicht. Auch sonst wird "Stay Tuned" wenig mit klassischen News-Formaten zu tun haben: Nachrichtensprecher mit Krawatten, die hinter Tischen sitzen, gibt es nicht. Präsentiert werden die Ausgaben von den NBC-News und MSNBC-Korrespondenten Gadi Schwartz oder Savannah Sellers. Pro Ausgabe gibt es nur einen Host. NBC wird Anzeigen rund um die Sendung selbst verkaufen, Snapchat wird an den Einnahmen beteiligt.

Ausschlaggebend für die Snapchat-Sendung war laut NBC-Digitalchef Nick Ascheim der US-Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr. Dort nutzen einige NBC-Reporter ihre privaten Accounts, um Videos zu teilen. Damit erreichten sie derart viel Traffic, dass man in der Konzernzentrale aufmerksam wurde. "Wir wollten ein News-Programm machen, das sich wirklich an ein anderes Publikum richtet", sagt Ascheim gegenüber dem "Business Insider". Und genau nach so einem Format habe auch Snapchat gesucht.

Teilen