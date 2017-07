Amazon sichert sich Dramaserie mit Julia Roberts

© DWDL.de

Julia Roberts wird demnächst in gleich zwei Dramaserien zu sehen sein. Für eines ihrer Projekte hat sich nun Amazon die weltweiten Rechte gesichert, "Homecoming" wird damit beim SVoD-Angebot des US-Riesen zu sehen sein.



19.07.2017 - 19:45 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2017 - 19:45 Uhr

Bereits vor einigen Wochen ist bekannt geworden, dass Julia Roberts an der Serie "Homecoming" von "Mr. Robot"-Schöpfer Sam Esmail mitwirken wird. Nun hat sich Amazon die Rechte an dem Format gesichert. Einen entsprechenden Bericht des US-Portals "Deadline" hat Amazon gegenüber DWDL.de bestätigt. Demnach hat der US-Riese gleich zwei Staffeln der Serie bestellt.

Amazon besitzt zudem die weltweiten Rechte an der TV-Serie, sodass man mit einem weltweiten Start rechnen kann. "Homecoming" wird auf dem gleichnamigen fiktionalen Podcast basieren, der an diesem Mittwoch in die zweite Staffel gestartet ist. In den Folgen der halbstündigen Thriller-Serie geht es um eine geheime Regierungseinrichtung, in der eine Sachbearbeiterin (Julia Roberts) arbeitet. Hinzu kommt ein Soldat, der zurück ins Privatleben kehren will.

Keinen Einfluss soll Roberts "Homecoming"-Engagement auf ihre Rolle in der Serie "Today Will Be Different" haben. Dies wurde ebenfalls erst vor wenigen Wochen bekannt. Über ihre Produktionsfirma Red Om Films hatte sie mit dem Bezahlsender HBO einen Deal geschlossen, der die Entwicklung einer Adaption des Bestsellers vorsieht. In der Miniserie soll sie auch die Hauptrolle übernehmen (DWDL.de berichtete).

