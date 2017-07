"Muttis Kampf": Tele 5 mit Satire zum Wahlkampf

© Tele 5

Zur letzten Fußball-EM und -WM forderte Peter Rütten bei Tele 5 stets "Höggschde Konzentration", in diesem Sommer gibt es nun eine 25-teilige Reihe anlässlich der anstehenden Bundestagswahl. Der Titel "Muttis Kampf"



20.07.2017 - 12:06 Uhr von Uwe Mantel 20.07.2017 - 12:06 Uhr

"Höggschde Konzentration" mit Jogi Löw ist in diesem Jahr mangels Fußball-EM oder -WM bei Tele 5 nicht gefragt, dafür nimmt sich der Sender in diesem Jahr den Bundestagswahlkampf vor. Ab dem 14. August läuft montags bis donnerstags immer um 20:05 Uhr die trick-animierte Satire "Muttis Kampf". Insgesamt 25 Folgen werden von dem Format zu sehen sein.

Peter Rütten nimmt gemeinsam mit seinem Co-Autor Lasse Nolte, der auch für "Kalkofes Mattscheibe" und "SchleFaZ" schreibt, das politische Ränkespiel im Kampf ums Kanzlerinnenamt aufs Korn. Regelmäßig zu sehen sein werden Angela Merkel, Martin Schulz, Sarah Wagenknecht, Cem Özdemir, Horst Seehofer, Christian Lindner und Alexander Gauland - auch "Gastauftritte von internationalen Regierungsgrößen" sind aber geplant. Tele 5 verspricht "eine explosive Polit-Mischung, die hochbrisante Insider-Informationen auf den Schirm bringt."

Angekündigt hat Tele 5 die Reihe, die wie in der Vergangenheit schon "Höggschde Konzentration" von The Blue Line Media produziert wird, mit folgendem Video, das schonmal einen Einblick in die Machart von "Muttis Kampf" gibt.

Teilen