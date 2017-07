"Mjunik": RTL II wirft Selfie-Soap aus dem Programm

© RTL II You

RTL II You ist Geschichte - und die Selfie-Soap "Mjunik" ist es wohl jetzt auch. Die zuletzt mit mageren Quoten bei RTL II ausgestrahlte Sendung muss ihren Platz am späten Montagabend schon in der kommenden Woche räumen.



20.07.2017 - 16:42 Uhr von Alexander Krei 20.07.2017 - 16:42 Uhr

Mit den sogenannten "Selfie-Soaps" schien RTL II im vorigen Jahr einen neuen Trend ausgemacht zu haben. Das Konzept ist schnell erklärt: Mehrere Bloggerinnen filmen sich selbst und geben auf diese Weise einen vermeintlich authentischen Blick in ihr Leben. Doch die meisten Formate dieser Art sind inzwischen ebenso Geschichte wie der Online-Sender RTL II You, auf dem sie liefen.

Einzig "Mjunik" wurde zuletzt noch als Überbleibsel bei RTL II ausgestrahlt - doch auch damit ist nun Schluss. Mit sofortiger Wirkung nimmt der Sender das bislang am späten Montagabend gezeigte Format aus dem Programm. So gibt es am kommenden Montag um 22:50 Uhr im Anschluss an das "Curvy Supermodel"-Magazin die Sendung "15 haarscharfe Facts" zu sehen, zwei Wochen später läuft anstelle von "Mjunik" eine Wiederholung der "Kochprofis".

Aus Quotensicht erscheint der Schritt sinnvoll: So hatten in dieser Woche nur 300.000 Zuschauer eingeschaltet, der Marktanteil lag in der klassischen Zielgruppe bei weniger als drei Prozent.

