ZDFneo schraubt an seinem Daytime-Programm

Bereits ab Ende des Monats baut ZDFneo sein Tagesprogramm um und nimmt mit "New Tricks" auch eine britische Krimiserie in deutscher Erstausstrahlung ins Programm. Hinzu kommen zwei aus dem Hauptprogramm bekannte Produktionen.



20.07.2017 - 18:00 Uhr von Alexander Krei 20.07.2017 - 18:00 Uhr

Mit Blick auf die Quoten läuft es für ZDFneo derzeit richtig gut: Mit Marktanteilen um drei Prozent beim Gesamtpublikum ist der Sender inzwischen auf dem beste Wege, kabel eins und RTL II zu überholen. Weiteres Wachstumspotenzial hat man auf dem Lerchenberg nun wohl in der Daytime ausgemacht, wo man aktuell noch Serien wie "Die Rettungsflieger", "Küstenwache" und "Der Alte" zeigt.

Ab Ende des Monats soll hier jedoch etwas frischerer Wind wehen. Helfen soll dabei auch eine neue Serie: So zeigt ZDFneo ab dem 31. Juli montags bis freitags um 10:40 Uhr die britische Krimiserie "New Tricks" - gesendet werden die Folgen der neunten bis zwölften Staffel in deutscher Erstausstrahlung. Wem das zu früh ist, bekommt auch um 14:30 Uhr noch einmal die Chance einzuschalten.

Im Anschluss an "New Tricks" wiederholt ZDFneo zudem sowohl am Vor- als auch am Nachmittag die deutschen Serien "Heldt" und "Der Ermittler", die allesamt etwas jünger daherkommen als die bislang gezeigten Serien. Um 17:05 Uhr übernimmt allerdings auch weiterhin Peter Falk in seiner Paraderolle als "Columbo" die Ermittlungen im ZDFneo-Programm.

Unterdessen hat der Sender für den Abend neuen Serien-Stoff in Aussicht gestellt. So laufen ab dem 26. Juli jeweils mittwochs um 23:15 Uhr die Staffeln 3 und 4 von "Candice Renoir" in Doppelfolgen, "Father Brown" startet zwei Tage später um 20:15 Uhr in die fünfte Staffel. Ab dem 31. Juli gibt es zudem montags um 23:25 Uhr die zweite Staffel der Serie "Neu Offence" in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Auch hier setzt ZDFneo wöchentlich auf einen Doppelpack.

