Tupper-Ware: Syfy zeigt kurzlebige Serie "Aftermath"

In den Staaten und Kanada brachte es die Weltuntergangsserie "Aftermath" zwar nur auf eine Staffel, dennoch schaffen es James Tupper und Anne Heche auch nach Deutschland. Hierzulande wird Syfy die Serie im Spätsommer starten.



22.07.2017 - 10:30 Uhr von Marcel Pohlig 22.07.2017 - 10:30 Uhr

In "Men in Trees" spielten James Tupper und Anne Heche vor rund zehn Jahren bereits gemeinsam vor der Kamera, ehe sie beim Science-Fiction-Drama "Aftermath" im vergangenen Jahr in Nordamerika wieder zusammengeführt wurden. In der Weltuntergangsserie spielte er den Familienvater und Kulturprofessor, während sie bei der US Air Force tätig ist. Hinzu kommen die drei von Levi Meaden, Julia Sarah Stone und Taylor Hickson gespielten Kinder der beiden. In Deutschland hat sich Syfy die Rechte an der Produktion gesichert.

In der Serie wird die Erde von Naturkatastrophen und Meteoriteneinschlägen heimgesucht, was die Familie zum Kampf ums Überleben zwingt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Familie auch noch von einem Bekannten angegriffen wird, der wie von Sinnen zu sein scheint. Als Folge dessen beschließen sie, ihn zu erschießen – und ein Dämon verlässt seinen Körper. Einen Tag später wird eine der Töchter plötzlich von einem Dämon entführt und zu allem Überfluss breitet sich auch noch eine Seuche rapide aus.

Die kanadische Produktion, die von Space aus Kanada und dem amerikanischen Syfy verantwortet wurde, brachte es nur auf eine Staffel und wurde Anfang des Jahres nach dreizehn Folgen begraben. Hierzulande startet "Aftermath" am 5. September bei Syfy. Los geht es im Anschluss an die Serie "Incorporated" um 21:00 Uhr.

