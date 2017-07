DVB-T2: Verbreitung von ARD-alpha wird ausgebaut

© ARD

Weil auch über das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD die Frequenzressourcen knapp sind, können zusätzliche Programme über das Internet übertragen werden. Davon macht der Bildungskanal ARD-alpha nun in zwei Sendegebieten Gebrauch.



24.07.2017 - 13:55 Uhr von Alexander Krei 24.07.2017 - 13:55 Uhr

Wenige Monate nach dem Start des neuen Antennenfernsehens DVB-T2 HD hat die ARD mit einem Ausbau ihres Senderangebotes begonnen. In einem ersten Schritt bieten RBB und WDR jetzt den Bildungskanal ARD-alpha als sogenannten Internet Link Service in ihren indendierten Sendegebieten an. Wegen knapper Frequenz-Ressourcen ist es möglich, mit Hilfe des HbbTV-Standards zusätzliche Programme über das Internet direkt auf den großen Bildschirm zu übertragen.

In den Sendegebieten von BR und WDR sind seit der Umstellung auf DVB-T2 HD bereits verschiedene Dritte Programme als ILS-Angebote verfügbar. Perspektivisch plant die ARD eine flächendeckende Einführung von ILS-Angeboten in allen Sendegebieten. Der Aufruf dieser zusätzlichen Programme erfolgt aus der Programmliste, neue ILS-Angebote werden in der Regel automatisch oder nach einem Sendersuchlauf in die Programmliste aufgenommen und sind dort mit einem Zusatz gekennzeichnet.

Voraussetzung für den Empfang ist ein Fernseher oder eine Set-Top-Box, die neben DVB-T2 HD zusätzlich den HbbTV-Standard 1.5 mit MPEG-DASH-Funktion unterstützen und mit dem Internet verbunden sind.

