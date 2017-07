Vox-Löwe Maschmeyer mit neuem Gründer-Format in Sat.1

© SAT.1/Jens Hartmann

Carsten Maschmeyer, seit vergangenem Jahr einer der Investoren in der Vox-Show "Die Höhle der Löwen", geht mit Sat.1 fremd: Er sucht dort im neuen Format "Das ist deine Chance" nach "Deutschlands bestem Gründertalent". Was Vox dazu sagt...



Jahrelang wagte sich in Deutschland kein Sender an das international erfolgreiche Format "Dragon's Den"/"Shark Tank" heran, weil das Thema hierzulande als wenig massentauglich galt. Doch seit Vox mit der "Höhle der Löwen" einen Mega-Erfolg feiern konnte, ist man auch bei der Konkurrenz hellhörig geworden. Nun versucht sich auch Sat.1 an einem Gründerformat - und bedient sich dabei praktischerweise gleich bei einem der Vox-Löwen und auch der Produktionsfirma, denn auch das Sat.1-Format wird von Sony Pictures produziert.

"Das ist deine Chance" - so der wenig aussagekräftige Arbeitstitel - setzt auf Carsten Maschmeyer als Investor und Mentor. Dieser soll darin nach "Deutschlands bestem Gründer-Talent" suchen. Anders als bei der "Höhle der Löwen" ist zur Bewerbung kein ausgefeilter Business-Plan oder ähnliches notwendig. Die Bewerber sollen dem Investor nur zeigen, dass kreativ und kommunikativ sind, mentale Stärke besitzen und für ihre Vision brennen. Unter Anleitung eines hochkarätigen Experten-Teams müssen sie in verschiedenen Challenges beweisen, dass sie ihre Geschäftsidee und unternehmerischen Fähigkeiten von Woche zu Woche weiterentwickeln und verbessern können. Dem Sieger stellt Carsten Maschmeyer schließlich das Startkapital zur Verfügung und gründet als Mentor mit diesem zusammen eine Firma.

"Ich bin davon überzeugt, dass in den Menschen in Deutschland ein riesiges unternehmerisches Potenzial schlummert. Diesen Gründergeist will ich wecken und glaube fest daran, dass die Person wichtiger ist als das Produkt", sagt Carsten Maschmeyer. Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Carsten Maschmeyer bringt als Selfmade-Unternehmer einen Erfahrungsschatz mit, der seinesgleichen sucht – welchen besseren Mentor für zukünftige Gründer könnte es geben? Viele Menschen in Deutschland haben richtig gute Ideen. Das kann auch die allein erziehende Mutter sein, in deren Kopf seit Jahren eine tolle Idee rumschwirrt, oder der kreative Azubi, der überzeugt davon ist, mit seinem Gründungstalent die Geschäftswelt revolutionieren zu können."

Gedreht wird ab Herbst, wenn Carsten Maschmeyer gerade bei Vox wieder in der "Höhle der Löwen" zu sehen ist. Dort gibt man sich angesichts von Maschmeyers neuem Format erstmal gelassen: "Carsten Maschmeyer wird bei uns ab dem 5.9. in zwölf neuen Folgen ‚Die Höhle der Löwen‘ zu sehen sein und im Frühjahr dann bei Sat.1 – das ist ja nichts Ungewöhnliches. Wir entscheiden immer erst nach oder zum Ende einer Staffel, ob es eine weitere gibt und wer dabei sein wird. Und selbstverständlich sprechen wir dann auch mit Carsten Maschmeyer, mit dem wir ja bereits seit zwei Staffeln sehr erfolgreich zusammenarbeiten."

