KinoweltTV: Goldbach Germany übernimmt Vermarktung

Der Vermarkter Goldbach Germany hat einen neuen Kunden an Land gezogen. Fortan verantwortet das Unternehmen die Werbevermarktung von KinoweltTV. Der Sender verspricht jedoch, seine Filme nicht durch Werbung unterbrechen zu wollen.



27.07.2017 - 13:04 Uhr von Alexander Krei 27.07.2017 - 13:04 Uhr

KinoweltTV wird fortan von Goldbach Germany vermarktet. Der Pay-TV-Sender befindet sich damit fortan im Portfolio, in dem unter anderem bereits AXN, Sony Channel und eoTV enthalten sind. "Der Sender ergänzt unser Portfolio inhaltlich und aus Sicht der Reichweiten optimal", sagte Frank Möbius, Managing Director bei Goldbach Germany. Insgesamt hat Goldbach Germany damit inzwischen 19 Free- und Pay-TV-Sender in der Werbezeitenvermarktung.

Achim Apell, Geschäftsführer von KinoweltTV: "Wir sind sehr zufrieden, in Goldbach Germany den richtigen Partner für eine zu uns passende Werbevermarktung gefunden zu haben." Apell kündigte zugleich an, dass man die Spielfilme im Programm auch weiterhin nicht durch Werbung unterbrechen will. Stattdessen sollen ausschließlich Achsenspots zwischen den Programmpunkten geschaltet werden.

