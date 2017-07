BBC-Serie "In the Club" geht bei One in die Fortsetzung

© BBC

One hat die Ausstrahlung der zweiten Staffel von "In the Club" in Aussicht gestellt. Noch im August gibt es die neuen Folgen der BBC-Serie zu sehen, in deren Mittelpunkt sechs Frauen stehen, die gerade Mütter geworden sind.



30.07.2017 - 20:48 Uhr von Alexander Krei 30.07.2017 - 20:48 Uhr

Der öffentlich-rechtliche Sender One wird auch die zweite Staffel der BBC-Serie "In the Club" ausstrahlen. Zu sehen gibt es die sechs neuen Folgen als Deutschland-Premiere ab dem 23. August jeweils mittwochs um 21:05 Uhr im Doppelpack. Die Wiederholungen sind später am Abend ab 0:15 Uhr zu sehen. Zur Einstimmung wiederholt One zudem schon ab dieser Woche noch einmal die erste Staffel.

Die Serie von Kay Mellor beleuchtet mit lebensnahen Geschichten die unterschiedlichen Lebensmodelle von sechs Frauen und wie der neue Nachwuchs Beziehungen und Alltag auf die Probe stellt. Auch in der zweiten Staffel ist wieder der gesamte Cast beisammen, darunter Katherine Parkinson ("The IT Crowd"), Hermione Norris ("Spooks"), Will Mellor ("Broadchurch") und Tara Fitzgerald ("Brassed Off").

Und darum geht es: Hausfrau Diane (Jill Halfpenny), die frisch verheiratete Jasmin (Taj Atwal), Geschäftsfrau Roanna (Hermione Norris), Hebamme Vicky (Christine Bottomley), die 15-jährige Schülerin Rosie (Hannah Midgley) und Lehrerin Kim (Katherine Parkinson) treffen sich im Geburtsvorbereitungskurs. Obwohl sie alle so unterschiedlich sind, freunden sie sich an - und meistern gemeinsam die bislang aufregendste Zeit in ihrem Leben.

