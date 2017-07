Europa League künftig wohl bei DAZN und Nitro

© Uefa

Dass Sport1 die Rechte an der Europa League wohl verlieren wird, zeichnet sich schon seit Wochen ab. Laut Medienberichten soll der Abschluss der Verträge nun unmittelbar bevorstehen, neue TV-Partner sind voraussichtlich DAZN und Nitro.



31.07.2017 - 13:40 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2017 - 13:40 Uhr

Nach der Rechtevergabe der Champions League rückt nun die kleine Schwester der Fußball-Königsklasse in den Mittelpunkt der Berichterstattung. In den kommenden Wochen wird nämlich bekanntgegeben, wo die Europa League ab 2018/19 zu sehen sein wird. Derzeit zeigt Sky noch alle Spiele des Wettbewerbs, Sport1 zeigt eine Partie pro Spieltag - und wird die Rechte nach nur drei Jahren wohl schon wieder abgeben müssen. Schon seit Wochen gibt es Spekulationen, dass die Rechte den Besitzer wechseln.

Schon im Mai berichtete der "Kicker", dass die Mediengruppe RTL an der Europa League interessiert ist. Anders als man annehmen könnte, würden die Spiele dann aber wohl nicht bei RTL zu sehen sein, sondern eher bei Nitro. Das berichtet nun der Branchendienst "Sponsors". Im Pay-TV würde demnach DAZN zum Zug kommen. Bereits im Juni gab es Berichte in denen es hieß, Sky habe aufgrund der gerade erst (teuer) verlängerten Champions League kein wirkliches Interesse an der Europa League (DWDL.de berichtete).

Laut "Sponsors" seien die Vertragsverhandlungen schon weit fortgeschritten und stünden bereits unmittelbar vor dem Ende. Ein Verschwinden der Europa League ins Pay-TV, ähnlich wie bei der Champions League, soll es laut der UEFA nicht geben - und dazu würde dann auch nicht kommen. Ähnlich wie Sport1 würde Nitro ab 2018/19 wohl einzelne Spiele zeigen können. Für den Sender wären es jedenfalls die nächsten wichtigen Sportrechte: Ab dieser Saison wird Nitro am späten Montagabend ja auch Highlights der Fußball-Bundesliga zeigen, die erste Ausgabe von "100% Bundesliga" zeigt Nitro heute ab 22 Uhr.

