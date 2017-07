Arte mit Sonderprogammierung zum Tod Moreaus

© ARTE

Weil die französische Schauspielerin Jeanne Moreau gestorben ist, ändert der deutsch-französische Kulturkanal Arte noch am Montag sein Programm. Am Abend gibt es zwei Filme mit Moreau zu sehen.



31.07.2017 - 16:43 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2017 - 16:43 Uhr

In mehr als 120 Filmen hat sie mitgewirkt, sie galt als Filmlegende Frankreichs. Nun ist Jeanne Moreau im Alter von 89 Jahren verstorben. Arte nimmt den Tod der Schauspielerin zum Anlass und ändert an diesem Montag sein Programm in Gedenken an Moreau. Ab 20:15 Uhr zeigt der Sender "Tagebuch einer Kammerzofe" aus dem Jahr 1964.

Im Anschluss daran zeigt Arte noch den Spielfilm "Jules und Jim", der drei Jahre zuvor entstand. Der Film war ein wichtiger Wendepunkt im Leben Moreaus, er war eine Art Startschuss für ihre lange Karriere. François Truffauts Klassiker aus dem Jahr 1961 erzählt melancholisch und heiter zugleich die Geschichte einer Ménage-à-trois mit Jeanne Moreau und Oskar Werner in den Hauptrollen. Jules, ein junger Österreicher, und Jim, ein junger Franzose, lernen sich vor dem Ersten Weltkrieg in der Pariser Künstlerszene kennen. Auf ihren Streifzügen durch die Stadt treffen die beiden Catherine und sind fasziniert von dieser unberechenbaren und leidenschaftlichen Frau.

