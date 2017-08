ZDFneo stellt seine neuen Serien für den Herbst vor

© ZDFneo

Neben einer ganzen Reihe an seriellen Eigenproduktionen setzt ZDFneo bekanntlich nun auch auf internationale Koproduktionen. Im Oktober stehen mit "Countdown Copenhagen" und Sylvia's Secret" die ersten an. Dann startet auch "Die Lobbyistin"



01.08.2017 - 10:54 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2017 - 10:54 Uhr

In den vergangenen Monaten hat ZDFneo nicht nur weitere fiktionale Eigenproduktionen in Auftrag gegeben, um das Serien-Angebot weiter auszubauen kündigte Senderchefin Simone Emmelius Anfang des Jahres auch drei internationale Koproduktionen an. Für die ersten beiden davon gibt es nun auch bereits konkrete Sendetermine. Wie Emmelius gegenüber der dpa ankündigte, macht am 6. Oktober "Countdown Copenhagen" den Anfang.

Falls Ihnen der Name wenig sagt: Es handelt sich um die Serie "Below the Surface", die wir gerade in unserer Reihe "Made in Europe" vorgestellt haben. In der Serie geht es um eine Geiselnahme in der Kopenhagener U-Bahn - und die Frage, wie lange man den Grundsatz "Mit Terroristen wird nicht verhandelt" da noch durchhalten kann. ZDFneo wird die achtteilige Serie erst am späten Abend um 23:15 Uhr zeigen.

Vier Tage später feiert dann die belgisch-deutsche Koproduktion "Sylvia's Secret" ihren Einstand, bislang bekannt unter ihrem Arbeitstitel "Chausée Amour". In der Serie geht es um eine Frau, die ihren Mann verlässt und mit mit ihren Kindern aus der beschaulichen Vorstadt in ein geerbtes Bordell zieht. Während die ehemalige nun Hausfrau beginnt, sich im Rotlichtmilieu ein eigenständiges Leben aufzubauen, führen Ermittlungen in einem alten Fall Kommissar Ludo in dieses Haus. Sendezeit ist hier um 21:45 Uhr.

Die dritte schon angekündigte Koproduktion "Tabula Rasa" soll dann erst 2018 zu sehen sein. Dafür steht im November noch die Premiere der Serie "Die Lobbyistin" auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht eine Politikerin, die ihr Bundestagsmandat verliert und Lobbyistin wird. ZDFneo verspricht eine Geschichte über Macht, Moral, Gier und Gerechtigkeit. Genaue Daten zu Sendetermin und Sendezeit hat ZDFneo noch nicht gemacht.

Teilen