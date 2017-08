"Superstition": Netflix erwirbt Rechte an neuer Syfy-Serie

© Netflix

Netflix hat Gefallen an der neuen Syfy-Serie "Superstition" gefunden, die derzeit in den USA gedreht wird. Der Streamingdienst wird die übernatürliche Dramaserie um eine Familie, die ein Bestattungsinstitut betreibt, außerhalb der USA ausstrahlen.



01.08.2017 - 16:16 Uhr von Alexander Krei 01.08.2017 - 16:16 Uhr

Nachdem der US-Sender Syfy schon Ende vergangenen Jahres eine ganze Staffel der neuen Serie "Superstition" in Auftrag gegeben hat, haben jetzt im US-Bundesstaat Georgia die Dreharbeiten für die zwölf Folgen begonnen. Inzwischen hat auch Netflix angebissen: Der Streamingdienst wird die Serie, die in einem fiktiven von New Orleans angesiedelt ist, nach Angaben des US-Branchendiensts "Deadline" außerhalb der USA ausstrahlen. Damit ist klar, dass "Superstition" hierzulande bei Netflix zu sehen sein wird.

Das Serien-Projekt stammt von Mario van Peebles und Barry Gordon, van Peebles wird auch selbst vor der Kamera stehen. In den weiteren Hauptrollen sind Robinne Lee ("Fifty Shades Darker") und Brad James ("Fot Better Or Worse" zu sehen, daneben stehen W. Earl Brown ("Preacher"), Demetria McKinney ("House Of Payne"), Diamond Dallas Page ("WWE Monday Night RAW"), Morgana Van Peebles ("We The Party") sowie die Newcomer T.C. Carter and Tatiana Lia Zappardino vor der Kamera.

Erzählt wird aus Sicht der Familie Hastings, die weit und breit die einzigen Anbieter für Bestattungen sind. Nicht nur, dass sie sich um die Beisetzung der Bewohner der von Mythen und Legenden umgebenen Stadt kümmern - die Familienmitglieder scheinen mehr über die Geheimnisse des Ortes zu wissen als der Rest. Und ganz nebenbei sind die Hastings auch auf das Leben nach dem Tod spezialisiert.

