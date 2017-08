3. Staffel verschoben: ProSieben hat genug von "Empire"

© FOX

Der eigentlich für heute nacht angesetzte Start der 3. Staffel von "Empire" wurde von ProSieben kurzfristig gestrichen. Man werde die neuen Folgen erst später zeigen, ließ der Sender auf Twitter verlauten. Stattdessen gibt's Sitcom-Wiederholungen.



02.08.2017 - 13:08 Uhr von Uwe Mantel 02.08.2017 - 13:08 Uhr

ProSieben hat den Start der dritten Staffel von "Empire" kurzfristig verschoben. Eigentlich wollte der Sender die dritte Staffel ohne Pause an die zweite Staffel anschließen, deren Finale in der vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstagabend zu sehen war - doch gestern hat ProSieben die Pläne nun kurzfristig über den Haufen geworfen. Via Twitter teilte der Sender kurz angebunden auf Nachfrage eines Users mit: "Staffel 3 zeigen wir erst später".

"Empire" bescherte ProSieben selbst in der nächtlichen Ausstrahlung in den letzten Wochen nur sehr ernüchternde Quoten tief im einstelligen Bereich. Nachdem die Serie anfangs noch um 23:15 Uhr lief, wurde sie Mitte Juni auf einen Sendeplatz gegen 0:45 Uhr nachts verschoben. Was sich ProSieben von der Verschiebung verspricht, bleibt vorerst unklar: Mehr Fans wird die Serie mit noch größerem zeitlichem Verzug zur US-Ausstrahlung nicht anlocken, ein unprominenterer Sendeplatz dürfte ebenfalls schwer aufzutreiben sein.

ProSieben füllt das Nachtprogramm nun einstweilen weiter mit Wiederholungen von "Two and a half Men", "Family Guy" und "Are you there, Chelsea?". Unterdessen gibt's Neuigkeiten zu "Mom", das ProSieben kürzlich angesichts mieser Quoten aus der Primetime verbannt hat. Zurückkehren soll die Sitcom zu einem noch nicht näher genannten Termin im Herbst - dann aber am Samstagnachmittag.

