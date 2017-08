RTL Crime zeigt britische Miniserie "Rillington Place"

© RTL Crime

Ab Mitte September wird bei RTL Crime eine britische Miniserie zu sehen sein, die Ende des vergangenen Jahres schon bei der BBC lief. "Rillington Place" erzählt die Geschichte eines Serienkillers.



03.08.2017 - 10:53 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2017 - 10:53 Uhr

Die BBC-Miniserie "Rillington Place" findet im September ihren Weg nach Deutschland. Dann nämlich wird RTL Crime sie ausstrahlen, ab dem 19. September zeigt der Bezahlsender die insgesamt drei Folgen der Serie immer dienstags zur besten Sendezeit. Bei BBC One lief die Miniserie bereits Ende des vergangenen Jahres. Inhaltlich basiert die Serie auf wahren Begebenheiten: Es geht um die Geschichte von John Reginald Christie, der in den Kriegsjahren zwischen 1940 und 1950 mehrere Frauen brutal ermordete.

Der Fall wurde 1971 schon einmal von Richard Fleischer und mit Oscarpreisträger Richard Attenborough verfilmt. In der neuesten Verfilmung von der BBC wird das Geschehen aus den verschiedenen Blickwinkeln der Beteiligten erzählt. Dabei werden die die haarsträubenden Hintergründe der Morde aufgedeckt – und wie es zu dem schrecklichen Versagen der englischen Justiz kommen konnte. 1950 wurde Timothy Evans für den Mord an seiner Tochter erhängt, später stellte sich heraus, dass Christie dafür verantwortlich war. Dieses Fehlurteil führte in den Jahren danach zur Abschaffung der Todesstrafe in Großbritannien.

