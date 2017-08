Eurosport einigt sich mit HD+ auf Bundesliga-Verbreitung

© Eurosport / Nadine Rupp

03.08.2017 - 20:12 Uhr von Alexander Krei 03.08.2017 - 20:12 Uhr

Am Samstag wird Eurosport den Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund übertragen und damit die erste Partie, die neben Freitagsspielen sowie einigen Sonntags- und Montagsspielen und der Relegation Teil des vor einem Jahr erworbenen Bundesliga-Pakets ist. Bis zuletzt war allerdings unklar, ob die Partien überhaupt auf klassischem Wege ausgestrahlt werden - vor allem der anhaltende Streit zwischen Discovery und Sky ließ Befürchtungen aufkommen, wonach der für die Bundesliga eigens gestartete Kanal Eurosport 2 HD Xtra ausschließlich über den Eurosport Player abrufbar sein würde.

Einen Tag vor der ersten Live-Übertragung kann Discovery nun aber doch noch Vollzug melden, wenn auch nicht mit Sky. Stattdessen hat sich der Konzern mit der Satelliten-Plattform HD+ auf eine umfassende Kooperation verständigt, wie Discovery gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Kunden von HD+ können ab sofort das neue "Eurosport-Paket" hinzubuchen und bekommen den Sender über Satellit freigeschaltet. Das Paket umfasst auch einen Zugang zum Eurosport Player, sodass die Bundesliga-Spiele auch über alle weiteren Endgeräte verfolgt werden können.

HD+-Kunden können das monatlich kündbare "Eurosport-Paket" ab Freitag online buchen und müssen dafür fünf Euro pro Monat zahlen - aufs Jahr gesehen entspricht das also 60 Euro. Allerdings soll im September ein Prepaid-Angebot folgen, das zwölf Monate zum Gesamtpreis von 55 Euro beinhaltet und online sowie im Handel erhältlich sein wird. Auch dieser Preis fällt allerdings deutlich höher aus als das aktuelle Streaming-Angebot von Eurosport, das den einjährigen Zugang zum Eurosport Player für 30 Euro ermöglicht. Wer etwa über einen Apple TV verfügt, kann sich die Spiele hierüber aber ebenfalls auf den großen Fernseher streamen.



"Weichenstellung" für HD+

Dass sich Discovery nun allerdings zusätzlich mit einem klassischen Verbreitungspartner verständigt hat, dürfte Eurosport den Start in das Bundesliga-Abenteuer aber zumindest erleichtern, schließlich zählt HD+ derzeit mehr als drei Millionen Nutzer. Theoretisch haben damit nun also 18 Millionen Haushalte die Möglichkeit, Eurosport HD 2 Xtra zu empfangen. Entsprechend zufrieden ist man bei Discovery: "Unser Anliegen ist es, den Fans die Bundesliga auf so viele Bildschirme wie möglich zu bringen", sagt Susanne Aigner-Drews (Foto), Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, über die jetzt getroffene Vereinbarung und lobt HD+ als "perfekten Kooperationspartner". Und weiter: "Gemeinsam können wir den Zuschauern ein 360-Grad-Seherlebnis garantieren, egal ob auf dem großen Screen oder anderen Endgeräten. Damit erweitern wir die Empfangsmöglichkeiten der Bundesliga auf Eurosport um eine entscheidende Komponente."

Spannend ist der Deal aber auch für die Satelliten-Plattform, die sich bislang darauf konzentriert hat, HD-Versionen frei empfangbarer Sender zu verbreiten. "Für uns ist die Kooperation mit Eurosport eine wichtige Weichenstellung", sagte Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD Plus GmbH. Nicht ausgeschlossen also, dass weitere Bezahlsender folgen werden - angesichts der veränderten Sky-Strategie, verstärkt auf eigene Sender zu setzen, wäre HD+ ganz sicher auch für andere Betreiber von Pay-TV-Kanälen eine interessante Alternative.

Noch vor einem halben Jahr war ein solcher Schritt übrigens erst mal nicht beabsichtigt. Angesprochen auf die Möglichkeit, ein zusätzliches Pay-TV-Paket über HD+ anzubieten, erklärte das Unternehmen damals gegenüber DWDL.de: "Aktuell ist HD+ eine Plattform, auf der Zuschauer ein zusätzliches Programm-Angebot in HD-Qualität empfangen können. Darüber hinaus gibt es aktuell keine Planungen." Ausgeschlossen sei eine solche Erweiterung jedoch nicht. Nun ging alles aber wohl deutlich schneller als ursprünglich geplant - der Bundesliga sei Dank.

