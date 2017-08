BossHoss machen Schluss mit "Sing meinen Song"

© Vox / Robert Grischek

Im vorigen Jahr waren sie noch Gäste, diesmal fungierten The BossHoss als Gastgeber bei "Sing meinen Song". Doch nun ist Schluss: Das Country-Duo wird die erfolgreiche Musikshow verlassen. Eine neue Staffel ist dennoch geplant.



04.08.2017 - 10:52 Uhr von Alexander Krei 04.08.2017 - 10:52 Uhr

Nach nur einer Staffel hat das Country-Duo The BossHoss genug von der Gastgeber-Rolle bei "Sing meinen Song". Wie Vox am Freitag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, werden Alec Völkel und Sascha Vollmer im kommenden Jahr nicht mehr als Gastgeber der erfolgreichen Musikshow fungieren. Die beiden hatten in erst in diesem Jahr die Nachfolge von Xavier Naidoo angetreten, der sich nach drei Staffeln von der Sendung verabschiedete. Bereits 2016 waren The BossHoss als normale Teilnehmer mit dabei.

"Wir möchten uns bei Alec, Sascha und ihrem Team ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken", erklärte der Sender. "Mit ihren Hits, ihren Cover-Versionen im Country-Rock-Style und ihrer unvergleichlichen Art haben 'The BossHoss' die letzten beiden Staffeln von 'Sing meinen Song' sehr bereichert und zuletzt zusammen mit ihren Gästen Rekordquoten im TV, hervorragende Abrufzahlen Online und Platz 1 in den Album-Charts verbuchen können."

Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor bereits über den Abschied berichtet und aus einer Pressemitteilung der Musiker zitiert, die bislang aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Darin verweisen sie auf ein neues Album, an dem sie arbeiten wollen. "Wir feierten dieses Jahr die erfolgreichste Staffel der Formatgeschichte, sammelten großartige Erfahrungen und gehen nun getreu dem Motto: Verharre nicht am Lagerfeuer, sondern reite weiter, wenn's am schönsten ist", zitiert "Bild" das Duo. Und weiter: "Wir verlassen dieses wunderbare Format voller Glückseligkeit, musikalischer Inspiration und mit vielen neuen Freundschaften im Gepäck. Das macht uns dankbar und stolz. Ganz besonders freut uns natürlich in diesem Jahr als Gastgeber der Sendung einen Teil zum Quotenrekord mit beigetragen zu haben."

Bei Vox reagiert man indes gelassen: "Jetzt wünschen wir 'The BossHoss' ganz viel Erfolg bei der Produktion ihres neuen Albums und freuen uns, dass sie bei 'Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert' nochmal die Gastgeberrolle übernehmen werden. Im nächsten Jahr geht es dann bei 'Sing meinen Song' mit neuen Gastgebern und Gästen weiter." Wer die Nachfolge von The BossHoss antreten wird, ließ der Sender zunächst allerdings offen.

Teilen