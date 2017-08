"Heldt" kehrt im September mit neuen Folgen zurück

© ZDF

Eine Woche nachdem das ZDF seine "SOKO"-Serien zurückholt, feiert auch die Krimiserie "Heldt" seine Rückkehr ins Vorabendprogramm des Mainzer Senders. Zum Auftakt geht es um ein aktuelles Thema.



Erst in der vergangenen Woche hat DWDL.de berichtet, dass das ZDF seine "SOKO"-Serien um 18 Uhr ab dem 11. September sukzessive mit neuen Folgen zurückholt. Nun hat der Sender angekündigt, dass in der Woche darauf auch "Held" mit neuen Episoden ins Programm zurückkehren wird. Ab Mittwoch, den 20. September, zeigt das ZDF insgesamt 18 neue Folgen seiner Krimiserie, los geht's wie immer um 19:25 Uhr oder zehn Minuten später, wenn zuvor das "Champions League Magazin" zu sehen war.

Zum Auftakt geht es in der Krimiserie um ein relativ aktuelles Thema: Ein Obdachloser wird brutal in Brand gesteckt und ein Video davon ins Netz gestellt. Kommissar Heldt kommt dem Internet-Nachwuchsstar Florian von Haben, alias FloFame, schnell auf die Spur. Doch der Schüler, der auf seinem erfolgreichen Videokanal mit sogenannten Pranks ahnungslosen Passanten Streiche spielt, bestreitet die Vorwürfe. Er behauptet, dass jemand gezielt seine Karriere zerstören will - und genügend Feinde hätte er auch.

"Heldt" erreichte mit seiner letzten Staffel, die zwischen September 2016 und Februar 2017 zu sehen war, durchschnittlich 3,58 Millionen Zuschauer und gute 12,6 Prozent Marktanteil. In der Spitze sahen mehr als vier Millionen Menschen zu. Damit kann man in Mainz zufrieden sein, "Heldt" lag damit aus Marktanteils-Sicht aber eher am unteren Ende der ZDF-Vorabendserien. "SOKO Wismar" erzielte mittwochs um 18 Uhr zuletzt im Schnitt mehr als 18 Prozent Marktanteil, dafür muss "Heldt" aber auch gegen die "Tagesschau" antreten.

