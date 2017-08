Nitro zeigt nächste Challenge-Show aus den USA

© Nitro/2017 NBCUniversal

Nach "American Ninja Warrior" und "Team Ninja Warrior" nimmt Nitro ab Ende September die nächste Challenge-Show ins Programm, bei der es sportlich zugeht. In "Spartan Team Challenge" kämpfen sich Teams durch einen Abenteuer-Parcours.



10.08.2017 - 15:32 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2017 - 15:32 Uhr

Der Donnerstagabend bleibt bei Nitro fest in der Hand von Challenge-Shows aus den USA. Nachdem der Sender alle Folgen von "American Ninja Warrior" gezeigt hat, startet am 17. August "Team Ninja Warrior" (DWDL.de berichtete). Und auch danach setzt Nitro voll auf Challenge-Shows: Am 21. September startet der Sender "Spartan Team Challenge", das fortan immer donnerstags zur besten Sendezeit und in Doppelfolgen laufen wird.

In den USA lief die erste Staffel der Show im vergangenen Sommer, der zweite Durchlauf war im Juni und Juli dieses Jahres zu sehen. "Spartan Team Challenge" läuft in den USA bei NBC und im Anschluss an "American Ninja Warrior", bei Nitro muss das Format ohne fremde Hilfe funktionieren.

In der Sendung konkurrieren jede Woche sechs Teams um den Eintritt in das finale Battle, das Gewinnerteam der abschließenden Championship-Runde darf sich über 250.000 US-Dollar freuen. Die Teams stellen sich einem herausfordernden Abenteuer-Parcours, der sie durch Feuer, Wasser und Schlamm bis an ihre Grenzen treibt. Jedes Team setzt sich aus jeweils zwei Männern, zwei Frauen und einem Elite-Athleten zusammen, der entweder aus dem "Spartan Pro"-Team stammt oder Profi in einem anderen sportlichen Fachgebiet ist.

