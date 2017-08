Vox holt seine "3 Engel für Tiere" zurück ins Programm

© Vox/Kirstin Günther

Nach längerer Pause melden sich die "3 Engel für Tiere" ab Mitte September mit neuen Folgen im Vox-Programm zurück. Das Tier-Coaching-Format läuft auf dem bewährten Sendeplatz im Vorabendprogramm, wo es auch jetzt schon tierisch zugeht.



Vox hat eine neue Staffel seiner Dokusoap "3 Engel für Tiere" angekündigt. Vier weitere Folgen der Reihe werden ab dem 16. September jeweils samstags um 19:10 Uhr ausgestrahlt - also auf jenem Sendeplatz, auf dem sie auch bisher schon beheimatet war. Mit Marktanteilen um sieben Prozent in der Zielgruppe war das Format in der Vergangenheit für den Sender stets ein solider Erfolg, die letzte Ausstrahlung liegt inzwischen allerdings schon eineinhalb Jahre zurück.

In der Tier-Coaching-Sendung widmen sich die drei Expertinnen Birga Dexel, Nicolle Müller und Franziska Knabenreich den Bedürfnissen von ganz unterschiedlichen Vierbeinern und ihren Problemen im Zusammenleben mit uns Menschen - ganz egal, ob es dabei um die Therapie von traumatisierten Katzen, um die Zähmung von streitlustigen Lamas oder um die schwierige Suche nach dem perfekten Familienhund geht. Produziert wird "4 Engel für Tiere" von Docma TV.

Unterdessen plant Vox eine neue XXL-Dokumentation für den Samstagabend. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl zeigt der Sender am 16. September um 20:15 Uhr die Doku "Wir wählen! 6 Familien und ihre Parteien". Details zum Inhalte nannte Vox bislang allerdings nicht.



