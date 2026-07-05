Die erstmals eingeführte Sechzehntelfinal-Runde ist vorüber, am Samstag fand mit dem Spiel zwischen Kanada und Marokko die Weltmeisterschaft nun das erste Achtelfinale statt. An dem nach dem Ausscheiden der Deutschen merklich gesunkenen Quoten-Niveau hat sich dadurch nichts verändert. Die ZDF-Übertragung des marokkanischen Siegs verfolgten im Schnitt 5,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach in etwa dem Niveau der meisten Sechzehntel-Finalpartien im Abendprogramm, mit Ausnahme des deutlich stärkeren Spiels zwischen Spanien und Österreich.

Trotzdem lag das ZDF damit am Samstag ab 19 Uhr klar vor der Konkurrenz: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 31,2 Prozent, in der jungen Altersgruppe 14-49 fiel der Marktanteil wie schon das ganze Turnier über mit 43,7 Prozent noch deutlich höher aus. Dafür reichten aber auch bereits 1,22 Millionen Fußball-Fans aus dieser Altersgruppe. Eine Unbekannte bleibt weiterhin, wieviele die Partie parallel bei MagentaTV verfolgt haben, das nicht an der AGF-Messung teilnimmt.

Die Vorberichterstattung ab kurz nach 18 Uhr hatten zunächst nur 1,66 Millionen Interessierte verfolgt, hier lag der Marktanteil mit 15,5 Prozent unter dem, was "Bares für Rares" oder "Die Rosenheim-Cops" dem ZDF noch am Nachmittag beschert hatten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 16,4 Prozent gemessen. Nach dem Schlusspfiff blieben zwischen 21:09 Uhr und 21:49 Uhr 3,73 Millionen dran, was 20,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei starken 34,1 Prozent.

In der Nacht hatte das ZDF bereits das letzte Sechzehntelfinale zwischen Kolumbien und Ghana übertragen. Ab 3:30 Uhr verfolgten 0,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung - fast so viele wie am Freitagmorgen das Schweiz-Spiel, das 90 Minuten später angepfiffen wurde. Der Marktanteil konnte sich mit 20,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 38,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehen lassen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;