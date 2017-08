"mal ehrlich": SWR startet Bürgertalk mit Florian Weber

© SWR/Peter A. Schmidt

Auch der SWR lässt in einem neuen Talkformat künftig Politiker auf "normale Bürger" treffen. Das neue Format wird von Florian Weber moderiert und geht kurz vor der Bundestagswahl an den Start.



10.08.2017 - 20:45 Uhr von Uwe Mantel 10.08.2017 - 20:45 Uhr

Am 6. September startet das SWR Fernsehen das neue Talk-Format "mal ehrlich...". Jede Sendung steht unter einem "großen Thema", das die Menschen im SWR-Sendegebiet Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bewegt. Bürgerinnen und Bürger berichten dann von ihren persönlichen Erfahrungen und wie sie persönlich davon betroffen sind.

Sie treffen in der Sendung auf zwei Vertreterinnen oder Vertreter aus der Politik, die in die Debatte mit einbezogen werden. So soll ein unmittelbarer Dialog zwischen Politikern und jenen, die von deren Entscheidungen betroffen sind, entstehen. Zusätzlich ist auch noch ein Experte im Studio, der immer dann eingreifen soll, wenn Zahlen und Fakten im Zuge der Debatte eingeordnet, ergänzt oder richtiggestellt werden müssen.

Moderiert wir die 60-minütige Sendung, die künftig acht bis zehn Mal pro Jahr mittwochs um 22 Uhr zu sehen sein wird, von Florian Weber in der Alten Feuerwache in Mannheim. Weber moderiert ansonsten unter anderem die "Landesschau Baden-Württemberg" und ist auch im "ARD-Buffet" im Einsatz. "Mit Florian Weber hat sich der SWR für einen Gastgeber entschieden, der gezeigt hat, dass er mit Menschen gut ins Gespräch kommt", erklärt SWR-Chefredakteur Fritz Frey. Produziert wird die Reihe von der Produktionsfirma Encanto.

