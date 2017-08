"Walking Dead"-Schöpfer soll Amazon-Serien entwickeln

© Amazon

Amazon sichert sich die Dienste von Robert Kirkman, dem Schöpfer des weltweiten Quoten-Hits "The Walking Dead". Für Prime Video soll er fortan neue Serien entwickeln. Bei Amazon trifft Kirkman künftig auf eine Vertraute.



11.08.2017 - 16:40 Uhr von Alexander Krei 11.08.2017 - 16:40 Uhr

Robert Kirkman ist ein gefragter Mann. Mit "The Walking Dead" und "Outcast" hat er bei AMC und Cinemax bereits mehrere erfolgreiche TV-Serien am Start - und künftig will der Horror-Experte auch zusammen mit Amazon Erfolge feiern. Wie der US-Branchendienst "Deadline" berichtet, hat Amazon mit ihm und seiner Produktionsfirma Skybound Entertainment sogenannte Overall- und First-Look-Deals geschlossen, die dem Unternehmen Erstzugriffe auf neue Projekte ermöglichen.

Zuletzt hatte Kirkman einen Overall-Deal mit dem Pay-TV-Sender AMC, bei dem er neben "The Walking Dead" auch den Ableger "Fear the Walking Dead" an den Start brachte. Nun soll Robert Kirkman also für Prime Video neue Serien-Projekte entwickeln. "Robert ist ein begabter Geschichtenerzähler, der unsere Leidenschaft fürs Storytelling teilt", sagte Sharon Tal Yguado, Head of Event Series bei Amazon Studios. Gemeinsam wolle man nun "mutige Ideen" erforschen.

Yguado, die zu Jahresbeginn zu Amazon wechselte, hat in der Vergangenheit schon häufig mit Kirkman zusammengearbeitet. In verschiedenen Funktionen bei FOX war sie für "The Walking Dead" und "Outcast" verantwortlich.

