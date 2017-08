FOX sichert sich neuen Krimi-Stoff aus Italien

© Daniele Cherenti 2015

Für gewöhnlich setzt FOX auf amerikanische Serienware, doch demnächst macht der Sender eine Ausnahme. FOX hat sich nämlich die Rechte an einer italienischen Krimiserie gesichert, in der es um einen nicht gerade vorbildlichen Polizisten geht.



14.08.2017 - 10:48 Uhr von Alexander Krei 14.08.2017 - 10:48 Uhr

FOX ist bei seiner Suche nach neuem Serien-Stoff in Italien fündig geworden. Ab dem 20. Oktober zeigt der Pay-TV-Sender die neue Krimiserie "Rocco Schiavone", die nach dem Roman "Der Gefrierpunkt des Todes" von Bestseller-Autor Antonio Manzini entstanden ist. Ausgestrahlt wird die erste Staffel, die aus sechs 90-minütigen Episoden besteht, jeweils freitags um 21:00 Uhr als deutsche TV-Premiere. Die Zuschauer können zwischen dem italienischen Originalton und der deutschen Synchronfassung wählen, zudem stehen die Folgen nach der Ausstrahlung auch über die On-Demand-Dienste von Sky zur Verfügung.

Und darum geht es in der neuen Serie: Als Folge seiner Selbstjustiz wird der alternde Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) in das provinzielle, bergige Aostatal zwangsversetzt: Eine Strafe, die den Lebemann hart trifft. Rocco hängt an seiner Vergangenheit, auch wenn das heißt, in die kriminellen Geschäfte seiner dubiosen Freunde aus Rom verwickelt zu werden. An seine neuen verschlossenen Nachbarn im Aostatal muss er sich erst noch gewöhnen. In der Zwischenzeit macht der Ermittler, was er am besten kann: Er löst Mordfälle mit seinen jungen Kollegen.

