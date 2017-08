© 2016 Fox and its related entities. All rights reserved.

Fortsetzung der dritten Staffel

"Empire" geht zumindest im Pay-TV bald weiter

Während die Ausstrahlung der dritten "Empire"-Staffel im Free-TV erst mal verschoben wurde, geht die US-Serie zumindest im Pay-TV weiter. Daneben kündigt ProSieben Fun auch Neues von "Quantico" und "Archer" an.

15.08.2017 - 10:57 Uhr von Alexander Krei 15.08.2017 - 10:57 Uhr Vor zwei Jahren galt "Empire" als große Hoffnung von ProSieben, doch zuletzt fristete die US-Serie ein Schattendasein im Programm des Senders. Die eigentlich bereits für Anfang August angekündigte Ausstrahlung der dritten Staffel wurde sogar kurzerhand verschoben - die genauen Gründe sind jedoch nicht bekannt (DWDL.de berichtete). Immerhin geht's demnächst im Pay-TV mit neuen Folgen weiter: ProSieben Fun hat nämlich angekündigt, die dritte Staffel ab dem 31. August fortsetzen zu wollen. Jeweils donnerstags um 20:15 Uhr laufen dann zwei "Empire"-Folgen als Deutschland-Premiere. Ab 21:45 Uhr geht es zudem mit "Quantico" weiter. Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung der zweiten Staffel der Thriller-Serie mit Priyanka Chopra in der Hauptrolle. ProSieben hatte "Quantico" vor einem Jahr im Free-TV gezeigt, erzielte damit aber nach solidem Start nur noch sehr ernüchternde Quoten - seither ist es um die Serie still geworden. ProSieben Fun hat unterdessen auch für den Sonntagabend Serien-Nachschub angekündigt. Vom 27. August an gibt es die 13 Folgen umfassende vierte Staffel von "Archer" jeweils um 21:00 Uhr im Anschluss an "Bob's Burgers" zu sehen. Der Pay-TV-Sender plant eine wöchentliche Ausstrahlung in Doppelfolgen. An weiterem Nachschub der Zeichentrickserie mangelt es übrigens nicht, denn im Frühjahr war in den USA bereits die achte Staffel zu sehen. Im Mittelpunkt steht Geheimagent Sterling Archer, der für den International Secret Intelligence Service - kurz ISIS - arbeitet. Geleitet wird die Organisation von Sterlings promiskuitiver Mutter Malory, die ihren Sohn mit ihrer egozentrischen Persönlichkeit regelmäßig in den Wahnsinn treibt.