FOX setzt "American Horror Story" im November fort

© AHS TM & © 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

Der Bezahlsender FOX hat einen Sendetermin für die siebte Staffel von "American Horror Story" gefunden. Der "Cult" beginnt Anfang November: Dann werden die elf neuen Folgen wöchentlich als Deutschland-Premiere zu sehen sein.



17.08.2017 - 11:27 Uhr von Alexander Krei 17.08.2017 - 11:27 Uhr

Während die siebte Staffel von "American Horror Story" in den USA bereits Anfang September ausgestrahlt wird, müssen sich Fans hierzulande noch ein wenig in Geduld üben. Jetzt hat der Pay-TV-Sender FOX aber zumindest einen Ausstrahlungstermin verraten: "American Horror Story: Cult" feiert seine Deutschland-Premiere am 9. November. Zu sehen gibt es die elf neuen Folgen dann jeweils donnerstags um 21:00 Uhr wahlweise im englischen Original und in der deutschen Synchronfassung.

Bei "American Horror Story" sind Handlung und FIguren in jeder Staffel neu, weil stets eine in sich geschlossene Geschichte erzählt wird. Lediglich beim Cast gibt es in den verschiedenen Staffeln Überschneidungen - auch diesmal kehren wieder einige Darsteller der ersten sechs Staffeln zurück. Mit dabei sind Emma Roberts, Evan Peters und Sarah Paulson, als Neuzugänge konnten Alison Pill und Lena Dunham für die Horrorserie gewonnen werden.

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung werden alle Folgen wie gehabt über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar sein. Neue Geschichten sind zudem bereits beschlossene Sache: Der US-Fernsehsender FX verlängerte "American Horror Story" bereits zu Jahresbeginn um zwei weitere Staffel, sodass der Horror bis mindestens 2019 weitergehen wird.

Teilen