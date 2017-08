HR-Sendung "Heimspiel!" bekommt ein neues Studio

© HR

Wenn am kommenden Wochenende die Bundesliga in die neue Saison startet, präsentiert sich auch die HR-Sendung "Heimspiel!" in einem neuen Outfit. Das neue, virtuelle Studio soll den Zuschauern das Gefühl vermitteln, im Stadion mit dabei zu sein.



17.08.2017 - 16:44 Uhr von Timo Niemeier 17.08.2017 - 16:44 Uhr

Der HR wird auch in Zukunft intensiv über die hessischen Fußballvereine in den verschiedenen Ligen berichten. Dafür hat der Sender dem Fußball-Format "Heimspiel! am Samstag" nun ein neues Studio geschenkt. Heiko Neumann und Volker Hirth präsentieren die Sendung künftig im Wechsel aus dem neuen, virtuellen Studio - "das dem Zuschauer noch mehr das Gefühl vermittelt, im Stadion mit dabei zu sein".

Los geht’s bereits am kommenden Samstag um 17:15 Uhr, die Sendung dauert fortan immer eine halbe Stunde. Hier soll alles Wichtige vom hessischen Fußball gezeigt werden - von der Bundesliga bis zur Regionalliga. Zum Start dreht sich alles rund um Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und Wehen Wiesbaden.

Sonntags zeigt der HR im Anschluss an die "Sportschau" (21:45 Uhr) "Heimspiel! Bundesliga", das von Nicole Rautenberger, Ralf Scholt und Markus Philipp im wöchentlichen Wechsel moderiert wird. Den Abschluss bildet montags dann der Sport-Talk "Heimspiel!" ab 23 Uhr - die Sendung läuft damit künftig 15 Minuten später als in der vergangenen Saison. Der HR verspricht in der neuen Kulisse "intensivere" Gespräche mit "einem persönlichen Touch". Publikum gibt es keins. Die Sendung wird im Wechsel von Markus Philipp und Ralf Scholt moderiert.



© HR © HR

Teilen