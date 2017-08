Sky verpflichtet Ewald Lienen als neuen Experten

© Sky

Als Spieler kickte er für Mönchengladbach, Bielefeld und Duisburg, nun wird er unter anderem für diese Mannschaften als Experte eingesetzt: Ewald Lienen wird künftig bei Sky Sport als Experte auftreten und dabei vor allem an "Sky90" mitwirken.



19.08.2017

Ewald Lienen bekommt neben seiner Tätigkeit als Technischer Direktor des FC St. Pauli mehr zu tun: Sky hat den ehemaligen Profifußballer und anschließenden Trainer als neuen Experten verpflichtet. Für Sky Sport wird Lienen in dieser Saison vor allem bei der Talkshow "Sky90" im Einsatz sein. "Beruflich wie privat ist der Fußball meine große Leidenschaft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sky und darauf, künftig regelmäßig über das aktuelle Fußballgeschehen zu diskutieren", freut sich der 63-Jährige.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer offen das sage, was ich denke. So werde ich es auch in Zukunft in meiner neuen Rolle bei Sky halten". Burkhard Weber, Chefredakteur von Sky Sport, fügt hinzu: "Kompetent, meinungsstark, immer geradeaus: Ewald Lienen steht für die Eigenschaften, auf die wir bei unseren Sky Experten besonders Wert legen. Er ist im besten Sinne fußballverrückt und blickt dabei aber auch immer über den Tellerrand des Sports hinaus. Unsere Zuschauer dürfen sich auf einen absoluten Kenner der Bundesliga und seine unverwechselbare direkte Art freuen."

Seinen ersten Einsatz für den Bezahlsender hat Lienen bereits am kommenden Montag. In der Talkshow "Sky90" wird Moderator Patrick Wasserzieher den neuen Experten des Senders im Anschluss an das Montagsspiel zwischen Bielefeld und Gladbach begrüßen. Neben seinen Auftritten in der Fußballtalkshow soll Lienen nach Angaben des Senders auch vereinzelt im Rahmen der Übertragungen der UEFA Champions League als Experte eingesetzt werden.

Zuletzt hatte Sky Sport bereits den Expertenvertrag mit Lothar Matthäus bis ins Jahr 2021 hinein verlängert. Außerdem hat Sky etliche Journalisten für seinen neuen Talk "Wontorra" an sich gebunden und damit dafür gesorgt, dass diese künftig nicht mehr im konkurrierenden "Doppelpass" von Sport1 gesorgt. Darunter befinden sich etwa Lars Wallrodt von der "Welt", Rafael Buschmann vom "Spiegel" und der freie Journalist Frank Hellmann.

