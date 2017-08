Vox mit "Vorstellungsgespräch" und Neuem von Detlef

© MG RTL D

Anfang Oktober startet Vox zwei neue Formate. Neben einer weiteren Dokusoap mit Detlef Steves, in der es diesmal um den Bau eines Hauses geht, läuft "Das Vorstellungsgespräch" an. Darin hoffen verschiedene Bewerber auf einen neuen Job.



24.08.2017 - 14:57 Uhr von Alexander Krei 24.08.2017 - 14:57 Uhr

Wenn "Die Höhle der Löwen" Anfang September in die nächste Runde geht, dann will Vox sein Erfolgs-Format mehr denn je dafür nutzen, um neue Sendungen anzuschieben. Nachdem in den ersten Wochen "Meine Familien-Firma" zu sehen ist, versucht es Vox ab dem 3. Oktober mit der neuen Doku-Reihe "Das Vorstellungsgespräch". Sechs Folgen der Produktion von ITV Studios Germany werden dienstags um 23:00 Uhr ausgestrahlt - und inhaltlich geht es um das, was der Titel bereits verspricht.

In der ersten Folge ist neben dem Paketzusteller UPS auch eine Fitnessstudio-Kette aus Hürth bei Köln auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter. Benötigt wird Verstärkung im Promo- und Eventmanagement. Die Bewerber müssen sich nicht nur Fachfragen aus dem Fitness- und Event-Bereich stellen, sondern werden auch mit körperlichen Aktivitäten während der Gespräche überrascht.

Neu im Vox-Programm ist allerdings nicht nur "Das Vorstellungsgespräch", sondern auch ein weiteres Format mit Hobby-Handwerker Detlef Steves, der einst bei "Ab ins Beet" durch seine cholerische Art bekannt wurde. Ab dem 1. Oktober heißt es an vier Sonntagen um 18:15 Uhr "Detlef baut ein Haus". Auch hier ist der Name Programm: Zusammen mit seiner Frau Nicole will sich Detlef den Traum vom Eigenheim erfüllen. Produziert wird die Dokusoap von Tokee Bros.



