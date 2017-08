RTL II: "Love Island" soll neue Nackt-Kuppelei anschieben

© RTL II

Anfang Oktober schickt RTL II eine neue Datingshow auf Sendung, in der sich die Teilnehmer nackt und im Bett kennenlernen. "Love Island" soll für Anschub sorgen. Außerdem bringt man "Janni & Peer" schnell zu Ende.



24.08.2017

Bereits im Januar hat RTL II einige neue Dating-Formate angekündigt, darunter auch "UNdressed". In der Sendung lernen sich Singles nackt kennen, nun hat der Sender einen Starttermin für das Format gefunden. Ab Montag, dem 2. Oktober, sind insgesamt fünf Folgen ab 22:15 Uhr zu sehen. In der ersten Woche kann sich die Sendung auf ein vermeintlich gutes Lead-In verlassen: Zur besten Sendezeit zeigt RTL II nämlich das Finale seiner groß angekündigten Show "Love Island". Danach muss "UNdressed" ohne diese Hilfe auskommen.

RTL II steckt die Singles in "UNdressed" nackt in ein Bett, wo sie sich dann eine halbe Stunde lang kennenlernen können. Damit es kein peinliches Schweigen gibt, hat man etwas nachgeholfen und einen Bildschirm aufgestellt, über den sie Fragen und Aufgaben erhalten. Dadurch sollen sich die Kandidaten schneller und besser kennenlernen. Nach 30 Minuten ist das Date vorbei und die Singles müssen entscheiden: Willst du den anderen wiedersehen oder hat es nicht gefunkt? Nur wenn beide "ja" wählen, geht das Date weiter.

Darüber hinaus gibt es noch weitere News zum RTL-II-Programm. Die Dokusoap "Janni & Peer… und ein Baby!" wird bereits in der kommenden Woche enden und zudem auf einem späteren Sendeplatz starten. Statt wie bislang im Anschluss an "Curvy Supermodel" zeigt RTL II kommenden Montag erst noch eine Dokumentation, ehe Janni und Peer ab 23:20 Uhr auf Sendung dürfen. Weil RTL II auch keine Lust auf eine weitere Woche mit schlechten Quoten hat, werden die zwei letzten Folgen direkt nacheinander gesendet.

Am 3. Oktober kehrt zudem die Dokusoap "Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben" zurück in das Programm des Senders. Zur angestammten Uhrzeit ab 20:15 Uhr zeigt RTL II fortan neue Folgen. Um 22:15 Uhr setzt der Sender am Tag der Deutschen Einheit auf eine neue Folge der "Pop Giganten". In der Dokumentation dreht sich alles rund um Abba.

