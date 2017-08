ZDFneo zeigt U-Bahn-Thrillerserie ab Oktober täglich

© Discovery Networks

Es ist eine eher ungewöhnliche Programmierung: Die dänisch-deutsche Thrillerserie "Countdown Copenhagen" ist ab Oktober täglich bei ZDFneo zu sehen. Los geht’s aber immer erst am späten Abend.



25.08.2017 - 13:01 Uhr von Timo Niemeier 25.08.2017 - 13:01 Uhr

Als ZDFneo vor wenigen Wochen seine neuen Serien für den Herbst angekündigt hat, war auch "Countdown Copenhagen" mit dabei. Dass die dänisch-deutsche Koproduktion am 6. Oktober starten würde, war also schon bekannt. Nun hat der Sender allerdings bekanntgegeben, dass man "Countdown Copenhagen" täglich ausstrahlen wird. Los geht’s dabei jeweils immer erst gegen 23:15 Uhr. Insgesamt wird ZDFneo acht Episoden der Serie zeigen. Mit der Programmierung trägt ZDFneo der Tatsache Rechnung, dass die Folgen stark aufeinander aufbauen.

In "Countdown Copenhagen" dreht sich alles um eine Entführung in der Kopenhagener U-Bahn. An einem scheinbar ruhigen Morgen wird gewaltsam eine U-Bahn mitten in der Fahrt gestoppt. Drei schwerbewaffnete Kidnapper verschanzen sich mit ihren Geiseln in einer noch im Bau befindlichen Bahnstation. Der Verfassungsschutz setzt sofort eine Terror-Taskforce ein. Diese wird vom Kriegsveteranen Philip geleitet, der von der Polizeipsychologin Louise unterstützt wird. Parallel zu den Verhandlungen benutzen die Geiselnehmer eine Journalistin, um ihre Geiselnahme öffentlich zu machen.

In Dänemark ist die Serie unter dem Titel "Below the Surface" beim Pay-TV-Sender Kanal 5/Discovery Networks Denmark zu sehen gewesen. In der Reihe "Made in Europe" hat das Medienmagazin DWDL.de die Serie bereits ausführlich gewürdigt.

Teilen