Sat.1 holt "Criminal Minds" und "Elementary" zurück

Ende September holt Sat.1 seine zwei US-Serien "Criminal Minds" und "Elementary" mit neuen Folgen zurück ins Programm. "Elementary" wechselt dabei den Sendeplatz: Vom Montag geht es auf den Donnerstag.



28.08.2017 - 11:06 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2017 - 11:06 Uhr

Derzeit zeigt Sat.1 am Donnerstagabend noch neue Episoden von "Criminal Minds: Beyond Borders", danach setzt der Sender auf Wiederholungen der Original-Serie. Am 28. September wird sich das ändern, dann startet "Criminal Minds" nämlich mit frischen Folgen in die neue TV-Saison. Zur besten Sendezeit werden die neuen Episoden der zwölften Staffel zu sehen sein. Im Frühjahr erreichte der erste Teil dieser Staffel im Schnitt 11,4 Prozent Marktanteil.

Am gleichen Tag kehrt ab 22:15 Uhr "Elementary" zurück ins Sat.1-Programm. Die Serie lief zuletzt Anfang des Jahres am Montagabend, dort ist inzwischen aber "Hawaii Five-0" zu sehen, daher der Wechsel auf den Donnerstag. Mit durchschnittlich 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte "Elementary" zuletzt aber auch nur noch schlechte Werte. Für die restlichen Folgen der fünften Staffel sollte es besser laufen - mit "Criminal Minds" im Vorprogramm hat man jedenfalls nicht den schlechtesten Vorlauf.

