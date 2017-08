Drama "Sylvia's Cats" startet im Oktober bei ZDFneo

© ZDFneo

Die von ZDFneo Anfang des Jahres angekündigte Dramaserie "Chausée d'Amour" bekommt einen neuen Titel und einen Starttermin: "Sylvia's Cats", die Geschichte einer Mutter, die plötzlich im Rotlicht-Milieu landet, beginnt Mitte Oktober.



30.08.2017 - 15:06 Uhr von Kevin Hennings 30.08.2017 - 15:06 Uhr

Im Februar dieses Jahres wurde sie von ZDFneo angekündigt, nun bekommt "Chausée d'Amour", eine belgisch-deutsche Dramaserie, ihren Sendeplatz. Die zehnteilige Koproduktion von der belgischen Firma deMENSEN, ZDFneo und ZDF Enterprises, wird ab Dienstag, den 10. Oktober, unter dem Titel "Sylvia's Cats" zu finden sein. Der neue Name soll dem deutschen Publikum wohl etwas mehr sagen. Wöchentlich wird um 21:45 Uhr eine Folge gezeigt. Wer jedoch lieber binge-watching betreiben möchte, kann dies in der ZDF-Mediathek tun - dort stehen alle Folgen zum Abruf bereit. Bei ZDF Enterprises ist die Produktion derweil außerdem noch unter dem Namen "Highway of Love" gelistet.

In "Sylvia's Cats" muss die Protagonistin zum Anfang erst einmal verdauen, dass ihre Ehe vor dem Aus steht. Ihrem Mann, einem prominenten Gynäkologen, wird nämlich vorgeworfen, sich an seinen Patientinnen vergriffen zu haben. Während der illustren Einweihungsparty ihres neuen Designerhauses wird er dann festgenommen. Sylvia und ihren Kindern bleibt nichts anderes übrig, als in die kleine Wohnung über dem vom Vater geerbten Bordell "Cats" zu ziehen, dass sich in der berühmt-berüchtigten Chaussée d'Amour befindet. Sylvia gefällt diese Situation zu Anfang gar nicht. Jedoch stellt sie fest, dass sie pragmatisch denken und das Beste aus der Situation machen muss.

So übernimmt sie die Position der Bordell-Madame, verliert bald ihre Abneigung und empfindet schnell sogar eine mütterliche Liebe für ihre Mädchen. Unterdessen werden beim Straßenbau die Überreste des seit 20 Jahren vermissten und berüchtigten Bordell-Kunden Armand gefunden. Nachdem die Akte über dessen Verschwinden bereits als "kalter Fall" abgelegt wurde, setzt der ermittelnde Kommissar Ludo nun alles daran, den Fall endgültig zu lösen. Ludo weiß genau, wo er die Suche nach dem Mörder beginnen will. Dadurch steht die Zukunft von Sylvias Bordell auf dem Spiel.

Teilen