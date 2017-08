Hölle zugefroren? RTL II lässt "Frauentausch" pausieren

© RTL II

Im Jahr 2003 zeigte RTL II erstmals seinen "Frauentausch", seit 2005 hat das Format seinen festen Platz am Donnerstagabend. Doch Mitte September verschwindet das Format aus dem Programm - allerdings nur vorübergehend, wie man betont.



31.08.2017 - 16:42 Uhr von Uwe Mantel 31.08.2017 - 16:42 Uhr

Kaum ein Format ist so sehr mit RTL II verbunden wie der "Frauentausch": 2003 lief die Sendung erstmals, seit 2005 hat sie ihren festen Platz am Donnerstagabend. Allerdings funktionierte das Duo aus "Kochprofis" und "Frauentausch" in jüngerer Vergangenheit längst nicht mehr so gut, wie man das viele Jahre lang gewohnt war. Aus diesem Grund ließ RTL II über den Sommer bereits die "Kochprofis" pausieren und zeigte "Frauentausch" während dieser Zeit sogar in doppelter Dosis. In Kürze verschwindet nun sogar der "Frauentausch" nach vielen Jahren erstmals für einige Zeit aus dem Programm.

Ab dem 21. September setzt RTL II um 20:15 Uhr stattdessen auf Hochzeitsformate am Donnerstagabend - was mit den derzeit laufenden "Hochzeits-Specials" des "Frauentauschs" schon eingeleitet wird. Am 21.9. läuft die Pilotfolge von "Voll vertraut - Traumhochzeit mit Hindernissen". Das Konzept: Ein Brautpaar legt die anstehende Hochzeit vollständig in die Hände der Familie und gibt jedes Mitspracherecht ab. Die bekommen ein Budget von 10.000 Euro, haben aber nur zwei Wochen für die Planung und Organisation der Hochzeit Zeit. Produziert wird die Sendung von Tresor TV.

Eine Woche am 28. September feiert dann die neue Dokusoap "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" mit Daniela Katzenberger und Wedding-Planner Eric Schroth ihren Einstand. In jeder der vier Episoden konkurrieren drei Paare darum, das schönste Hochzeitsfest auszurichten, wenn das Budget 3.999 Euro nicht überschritten darf. Katzenberger und Schroth fungieren nicht nur als Juroren, sondern auch als Berater für die Paare. Wer sich durchsetzt, kann sich über Flitterwochen auf Mauritius freuen. Produziert wird die Sendung von Imago TV.

Anfang Oktober kehren dann unterdessen die "Kochprofis" ins Programm zurück - allerdings nicht mehr auf dem angestammten Sendeplatz um 20:15 Uhr, sondern erst im Anschluss an die Hochzeits-Formate um 22:15 Uhr. Und der "Frauentausch"? Der legt lediglich eine Pause ein und soll zu einem noch nicht näher benannten Zeitpunkt dann ins Programm zurückkehren. Senderchef Andreas Bartl hat dem Format kürzlich im DWDL.de-Interview schließlich eine Art Bestandsgarantie gewährt. Auf die Anmerkung "Aber der Tag an dem RTL II den 'Frauentausch' absetzt, friert doch die Hölle zu…" antwortete Bartl: "Deswegen haben wir das auch nicht geplant."

Generell arbeitet man bei RTL II aber erklärtermaßen an neuen Dokusoap-Formaten für die Primetime, um in die Jahre gekommene Sendungen ablösen zu können. Ein weiteres neues Format feiert am 10. Oktober Premiere. Dann läuft um 22:15 Uhr erstmals "Hand drauf! Feilschen mit Alex Walzer" (produziert von Solis TV). Der Verhandlungsprofi will Kandidaten dabei helfen, sich ihre Wünsche zu erfüllen, indem er ihnen Tipps gibt, wie sie beim Handeln und Feilschen den Preis besonders stark drücken können. Die Verhandlungen müssen die Kandidaten selbst führen, wobei Walzer alles in einem vor dem Laden geparkten Wagen verfolgt und von dort Ratschläge gibt.

Teilen