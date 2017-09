"Sturm der Liebe": Larissa Marolt rückt früher in den Fokus

© ARD/Ralf Wilschewski

Die aktuelle Staffel von "Sturm der Liebe" endet ungewöhnlich frühzeitig schon nach weniger als einem halben Jahr. Dann rückt die neue Liebesgeschichte um Larissa Marolt, Sebastian Fischer und Dieter Bach in den Vordergrund.



12.09.2017 - 17:43 Uhr von Uwe Mantel 12.09.2017 - 17:43 Uhr

Das Erste hat am Montag angekündigt, dass die aktuelle 13. Staffel von "Sturm der Liebe" bereits nach weniger als 120 Folgen im November mit der nächsten Traumhochzeit endet und dann Platz macht für die nächste Liebesgeschichte. Staffeln von "Sturm der Liebe" sind schon immer unterschiedlich lang, werden aber in der Regel über 200 bis 250 Folgen lang erzählt - die sehr kurze Laufzeit fällt nun also ins Auge.

"Diese Staffel ist aus diversen, unter anderem dramaturgischen Gründen etwas kürzer als bisherige Staffeln, die allerdings auch immer sehr unterschiedliche Längen hatten", teilt die Bavara Fernsehproduktion auf Anfrage mit. Sieht man sich Fan-Foren um, dann wird tatsächlich häufiger Kritik an der aktuellen Geschichte und Besetzung laut, aus Quotensicht wäre ein schneller Wechsel hingegen nicht nötig. Dank eines Gastauftritts der Lochis gab es an diesem Montag sogar den besten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seit vielen Jahren, doch auch abgesehen von diesem Sondereffekt haben sich die Marktanteile nach einem Durchhänger Anfang des Jahres zuletzt wieder etwas erholt, auch wenn - nicht zuletzt aufgrund der starken Konkurrenz durch "Bares für Rares" - die Werte früherer Jahre nicht mehr erreicht werden.

In Folge 2811 (voraussichtlich am 16. November) wird sich nun jedenfalls die Frage entscheiden, wen William Newcombe (Alexander Milz) heiraten wird - Ella Kessler (Victoria Reich) oder Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig). Ab Folge 2813 (voraussichtlich am 20. November) rückt dann die nächste Liebesgeschichte um Larissa Marolt, Sebastian Fischer und Dieter Bach in den Vordergrund. Der junge Pferdewirt Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) kam aus Geldnot in das Fünf-Sterne-Hotel. Ursprünglich wollte er schnellstmöglich wieder abreisen, doch als er einer mysteriösen Unbekannten begegnete, war es um ihn geschehen - dabei ahnte Viktor nicht, dass Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) die Verlobte seines Vaters (Dieter Bach) ist.

Fast zeitgleich wird zudem noch eine weitere Romanze ihren Lauf nehmen. Alicias jüngerer Bruder Paul Lindbergh taucht überraschend im „Fürstenhof" auf. Der attraktive Profisportler lässt auch prompt die Bichlheimer Frauenherzen schmelzen - vor allem das der neuen Küchenhilfe Romy Ehrlinger. Bislang gab es für ihn jedoch nur eine große Liebe: sein Rennrad. Aber das soll sich schon bald ändern.

Teilen