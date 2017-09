"Mr. Robot" feiert zu Halloween Free-TV-Premiere

© USA Network

Nach mehr als zwei Jahren schafft es die erste Staffel von "Mr. Robot" an Halloween nun endlich auch ins deutsche Free-TV. Nitro zeigt die Serie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen als Event-Programmierung.



13.09.2017 - 10:25 Uhr von Timo Niemeier 13.09.2017 - 10:25 Uhr

Bereits Mitte 2016 ist bekannt geworden, dass sich Nitro die Rechte an der US-Serie "Mr. Robot" gesichert hat. Dennoch mussten die Zuschauer nun noch mehr als ein Jahr lang warten - nun gibt es aber endlich einen Termin für die deutschsprachige Free-TV-Premiere der US-Serie: Nitro zeigt die erste Staffel von "Mr. Robot" rund um Halloween, das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt.

Konkret sind die zehn Folgen am 31. Oktober und 1. November in einer Event-Programmierung jeweils ab 20:15 Uhr zu sehen. Nitro verpasst seinen Zuschauern also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die volle "Mr. Robot"-Dröhnung. Bei Amazon ist die erste Staffel der Serie bereits seit Ende 2015 zu sehen, RTL Crime zeigte die Folgen Anfang dieses Jahres. Auch die zweite Staffel war schon bei Amazon zu sehen - RTL Crime zeigt am heutigen Mittwoch das Finale. Wann Nitro den zweiten Durchlauf zeigen wird, ist noch unklar.

"Mr. Robot" erzählt die Geschichte des jungen Programmierers Elliot, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Elliot wird von einer mysteriösen Hacker-Gruppe angeworben, um ein riesiges Firmenkonglomerat zu Fall zu bringen. Schauspieler Rami Malek erhielt für seine Rolle des Elliot Alderson bereits einen Emmy als Bester Hauptdarsteller.

