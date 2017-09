Finale: "Club der roten Bänder" kehrt im November zurück

© Vox/Martin Rottenkolber

Die dritte und letzte Staffel der Vox-Serie "Club der roten Bänder" feiert im November ihre Premiere, in zehn neuen Folgen wird die Geschichte zu Ende erzählt. Vorher zeigt Vox noch einmal Staffel eins und zwei.



14.09.2017 - 10:17 Uhr von Timo Niemeier 14.09.2017 - 10:17 Uhr

Mit "Der Club der roten Bänder" ist Vox die deutsche Serien-Sensation der jüngeren Vergangenheit gelungen. Die Geschichte über todkranke Jugendliche kam nicht nur bei den Kritikern außerordentlich gut an, sondern auch bei den Zuschauern. Bei Vox wollte man den Erfolg nicht bis ins Unendliche ausschlachten und kündigte daher Ende 2016 an, die Serie mit einer finalen dritten Staffel beenden zu wollen. Und genau die steht nun in den Startlöchern.

Ab dem 13. November gibt es die insgesamt zehn neuen Folgen zu sehen. Vox setzt dabei wie gewohnt auf den Sendeplatz am Montagabend und zeigt immer zwei Episoden am Stück. Zuvor wiederholt der Sender übrigens auch noch einmal die ersten beiden Durchläufe. Die zweite Staffel ist ab dem 9. Oktober am Montagabend zu sehen, dient also als Einstimmung auf die finalen Folgen. Wer den Anfang der Geschichte sehen will, muss früh aufstehen: Die erste Staffel wird am 7. und 8. Oktober ab 8:55 Uhr gezeigt, Vox zeigt hier jeweils fünf Folgen am Stück.

Marktanteils-Trend: Club der roten Bänder



Der "Club der roten Bänder" wurde in den vergangenen zwei Jahren mit vielen Preisen überhäuft. So erhielt die Vox-Produktion unter anderen den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Serie. Zudem gewann die Serie einen Grimme-Preis. Die Produzenten von Bantry Bay sowie Regisseur Richard Huber wurden außerdem mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

In der dritten Staffel findet die Geschichte rund um Leo, Jonas, Emma, Toni, Alex und Hugo ihr Ende. Darum geht es konkret: Zuletzt hätten sich die Freunde fast aus den Augen verloren, doch vor allem der verstorbene Alex hielt den "Club" zusammen. Leo muss in den neuen Folgen erneut gegen den Krebs kämpfen, fest an seiner Seite steht dabei nicht nur seine schwangere Schwester Tabea, sondern auch der "Club" - allen voran seine große Liebe Emma. Sie will stark sein für Leo, doch gleichzeitig muss sie sich auch ihrer Angst stellen: Sie fürchtet, Leo für immer zu verlieren. Neben all den kräftezehrenden Tiefschlägen suchen Leo, Jonas, Emma, Toni und Hugo auch nach ihrem persönlichen Platz in der Welt. Aber nicht nur gemeinsam, auch jeder einzelne von ihnen versucht, seine Bestimmung im Leben zu finden.

Teilen