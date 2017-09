Sky testet Audiodeskription bei Bundesliga-Spielen

© Sky

Am kommenden Wochenende wird Sky erstmals eine Partie der 2. Bundesliga für blinde Menschen mit Audiodeskription übertragen. Eine Woche später steht auch das erste Spiel der 1. Bundesliga mit Audiodeskription an.



15.09.2017 - 16:06 Uhr von Timo Niemeier 15.09.2017 - 16:06 Uhr

Sky will offenbar attraktiver für blinde Menschen oder solche mit einer Sehbehinderung werden und testet daher an den kommenden zwei Spieltagen die Übertragung jeweils eines Fußballspiels mit Audiodeskription. Los geht’s am kommenden Wochenende mit der Zweitliga-Partie zwischen St. Pauli und Ingolstadt. Eine Woche später wird auch die Bundesliga-Partie zwischen dem HSV und Borussia Dortmund so übertragen. Sky-Kunden können die Audiodeskription über die Info-Taste unter der Rubrik "Tonauswahl" aktivieren.

Beide Spiele werden von jeweils zwei Reportern im Wechsel kommentiert. Dafür konnte man die Journalisten und Blindenreporter Broder-Jürgen Trede und Wolf Schmidt gewinnen. Trede kommentiert unter anderem für das HSV-Netradio und bildet als Hochschullehrer Live-Reporter aus, Schmidt ist Blindenfußball-Trainer und beschreibt die Spiele von St. Pauli seit 2004 für das AFM Radio. Bei Sky sollen sie die Partien "detailreich, auf Ballhöhe und in maximal möglicher Übereinstimmung zu dem gezeigten Fernseh-Bild" beschreiben.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland, sagt: "Durch die detailreiche Spielberichterstattung bieten wir Menschen mit Sehbehinderung eine neue Qualität der Fußball-Live-Berichterstattung. Das exakte Beschreiben lässt Bilder im Kopf entstehen, die Geschehnisse auf dem Platz können leichter verfolgt werden."

Teilen